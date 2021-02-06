Beyaz Saray tarihinin ilk siyahi ev sahipleri olan Barack-Michelle Obama çiftinin film yapım şirketi, Netflix ile 6 filmlik bir anlaşma imzaladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama daha önce Higher Ground Productions adında bir yapım şirketi kurmuştu. 2018 yılında da şirket ile çevrimiçi yayın platformu Netflix arasında bir anlaşma imzalanmıştı.

Higher Ground Productions'ın Netflix için hazırlayacağı yapımlar belli oldu. Ünlü çiftin yapım firması bu anlaşmaya göre platforma 2 dizi ve 4 yeni film hazırlayacak. Bu yapımların hangileri olduğu da belli oldu.

Çıkmamış kitaba dizi biçmek

Higher Ground Prıductions'ın yapacağı ilk dizi, Angeline Boulley'in henüz piyasaya çıkmamış olan romanı Firekeeper's Daughter'ın bir uyarlaması olacak. Bu yapımda, 18 yaşındaki bir Kızıderili genç kadının, bir polis soruşturmasına yardımcı olmak için kendi insanları içinde gerçekleştirdiği gizli görev ele alınacak.

Great National Parks adlı yapım ise bir belgesel dizisi olacak. Bu dizide ABD'nin önemli ulusal parkları anlatılacak. Yapımın içeriği hakkında çok fazla bir bilgi bulunmasa da özellikle Obama döneminde yapılan çalışmaların sık sık vurgulandığını görebiliriz.

Film projelerine baktığımızda ise Exit West adlı yapımı görüyoruz. Bu yapımın başrolünde Riz Ahmed yer alacak. Doğaüstü bir olay nedeniyle gerçekleşen küresel göç sırasında yaşanan bir aşka şahitlik edeceğiz.

Gerçek hikayeler ön planda

Bir diğer film projesi olan Tenzing de gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyacak. Bu yapımda, Everest'e tırmanan ilk dağcı olan Tenzing Norgay'in yaşadıkları anlatılacak. Bir başka gerçekçi hikaye ise 29 yaşındaki Celestina'nın ilk evliliğinin gerçekleştiği günü anlatan The Young Wife olacak.

Bilim kurgu türündeki Satellite adlı yapım da Netflix'in Obama ailesi ile bir arada çekeceği yeni yapım projeleri arasında yer alıyor. Barack ve Michelle Obama çiftinin 2018'de yaptığı anlaşma sonrasında gelecek yapımlar da böylece belli olmuş oldu.