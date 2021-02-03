Netflix'in bu yıl yayınlayacağı en iddialı dizilerden biri olması beklenen Tribes of Europa'nın fragmanı yayınlandı. Dizi, başına türlü felaketler gelmiş 2074 yılının dünyasını anlatıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın platformu olan Netflix, Tribes of Europa isimli yeni dizisinin resmi fragmanını yayınladı. Aksiyon ve dramın hat safhada olacağı dizi, Netflix’in 2021’deki en iddialı yapımlarından biri olacak.

Bir Netflix Orijinal yapımı olacak Tribes of Europa’nın ilk sezonu altı bölümden oluşacak. Netflix’in en çok ses getiren yapımlarından Dark’ın arkasındaki yapımcıların elinden çıkacak olan Tribes of Europa, 2074 yılında geçiyor ve seyircileri cehennem gibi bir atmosfer vadediyor.

Netflix, Tribes of Europa’nın fragman açıklamasında şu ifadelere yer veriyor:

“Yıl 2074. Gizemli bir küresel felaketin ardından Avrupa büyük bir yıkım yaşamıştır. Kıtadaki ulusların küllerinden doğan kabileler arasında ise bitmek bilmeyen bir egemenlik savaşı verilmektedir. Barışçıl Origin kabilesinden Kiano, Liv ve Elja adlı üç kardeş bu savaşların ortasında birbirlerinden ayrı düşer ve yeni Avrupa'nın geleceği için verilen aksiyon dolu mücadelede kendi yollarını çizmek zorunda kalır.”

19 Şubat itibarıyla Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak olan Tribes of Europa’da Henriette Confurius, Emilio Sakraya, David Ali Rashed, Oliver Masucci, Melika Foroutan, Ana Ularu ve Robert Finster gibi isimleri göreceğiz. Netflix abonesiyseniz buraya tıklayarak Tribes of Europa’nin Netflix sayfasına ulaşabilir ve kendinize bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Tribes of Europa fragmanı