Son günlerde internette dolaşan ve zaman zaman haberlere de konu olan Ewan McGregor’ın Disney+ için çekilecek Obi-Wan Kenobi dizisinden ayrıldığı yönündeki haberler yalanlandı.

İnternet oldukça karmaşık bir yer ve bir iki günlüğüne bile olsa haberleri takip etmeyi bıraktığınızda karşınıza çok ilginç ve şaşırtıcı başlıklar çıkabiliyor. Son günlerde özellikle İngilizce içerik üreten sitelerde gündem olan konularından biri de böyle bir içerik idi. Star Wars evreninde geçecek olan Disney+ dizisi Obi-Wan’dan başrol oyuncusu Ewan McGregor’un ayrıldığı iddia edilmişti.

İnternette yer alan iddialara göre Ewan McGregor ile Mandalorian serisinde de yönetmenlik yapan Deborah Chow, eser üzerinde anlaşmazlığa düşmüştü ve bu yüzden de McGregor yapımdan ayrılmıştı. Bu bilginin hatalı olduğu ortaya çıktı.

Parodi haber gerçek sanıldı

Ünlü oyuncu bu söylentileri “Tamamen gerçek dışı” diyerek yalanladı. Disney içerisinden isimler de böyle bir durum olmadığını belirtti. Son dönemde sinemada sıkıntı yaşayan ve hayran kitlesinden tepki çeken Star Wars için böyle kötü haberler çok uzak olmadığından insanlar bu söylentilere inanmıştı.

Peki ne oldu da bir anda bu haber bütün interneti ayağa kaldırdı? İnsanları bu düşünceye iten şey ne oldu? Sitelerin gösterdiği kaynakları geriye doğru takip ettiğimizde aslında internet okur yazarlığı konusunda da önemli bir dersi görüyoruz: Kaynakları kontrol etme.

Söylentinin kaynağı, Twitter’da yer alan DicsussingFilm adlı bir hesap. Bu hesabın 300 kadar takipçisi var. Öte yandan hesabın logosunu kullandığı gerçek bir film sitesi olan DiscussingFilm, 50 bin kadar takipçiye sahip. Fakat burada bir taklit durumu söz konusu değil zira DicsussingFilm hesabının biosunda parodi haber içerikleri yaptıkları alenen belirtiliyor.

Absürd’den “haber kaynağı” olmaya

Hesabın haber başlıklarına bakınca çok geniş bir yelpazede haberler uydurduklarını görebiliyoruz. Bunlardan bazıları doğrudan doğruya absürd içerikler. Örneğin bir haberde Rob Schneider’ın Jeffery Wright yerine Komisor Gordon rolünü oynayacağı söyleniyor. Bir diğer haberde ise warner Bros’un bir GTA filmi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Ewan McGregor yıllardır role dönmek konusundaki isteğini gösteriyordu. Chow’un yönettiği The Mandalorian bölümlerinin başarısı da herkesin malumu. Haliyle bu cephede bir sorun yok. Yani Obi-Wan Kenobi dizisi gayet yolunda ilerliyor.