Skywalker efsanesi sona erdi. Disney artık yeni efsaneler anlatmaya başlayacak. Serinin hayranları ise şimdiden daha sonraki yapımlar için kolları sıvamış durumda. Gelin Keanu Reeves’in Darth Revan olduğu hayran yapımı Star Wars: The Old Republic fragmanına yakından bakalım.

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi ile birlikte Disney, Skywalker Saga olarak adlandırılan hikâyeye son noktayı koymuş oldu. Serinin hayranları, yeni gelecek filmleri merakla bekliyor. Bazı hayranlar ise inisiyatifi kendi ellerine aldı ve bir Star Wars: The Old Republic fragmanı hazırladı, hatta başrolü bile seçti.

Keanu Reeves’in başrolünde olduğu fragmanda ünlü aktörü Darth Revan olarak görüyoruz. Fragman o kadar başarılı ki Disney’in bu fikri en azından düşünmesinde fayda var diyebiliriz.

Keanu Reeves, Darth Revan olursa...

Hazır Keanu Reeves şu dönemde internetin bir nevi kralı durumundayken ünlü aktörü tarihin en büyük film markalarından birinin kadrosuna katmak oldukça mantıklı bir hareket gibi duruyor. Üstelik Darth Revan, her ne kadar Legends (Disney’in Star Wars’u satın alması öncesindeki hikâyeler) içindeki Revan olmasa da çok ciddi bir hayran kitlesine sahip.

Hayran yapımı The Old Republic fragmanı, YouTuber 'stryder HD' tarafından hazırlandı. Fragmanda diğer hayran yapımı fragmanlardan, video oyunlarından ve 47 Ronin, Constantine gibi eserlerden kareler kullanıldı.

Hayranların gözü Revan filminde:

Hayranların hislerine tercüman olan fragmanın açıklaması da oldukça dikkat çekici. 'stryder HD', açıklamada “#KeanuReeves'in #Revan rolünü alması ve #TheOldRepublic'e dönüp harika bir performans sergilemesi kusursuz olmaz mıydı? Star Wars devam üçlemesi için gelen karışık yorumlardan sonra bunu görmeyi çok isterim. Bu filmin kayıp Star Wars hayranlarını, en azından ana hikâyenin hayranlarını bu evrene geri getireceğine inanıyorum. Bunun nasıl görüleceğine dair tamamen sahte konsept fragmanımın tadını çıkarın” yazdı.

Bir sonraki Star Wars yapımının ne olacağı konusunda tartışmalar da devam ediyor. Lucas Film yeniden filmler üzerinde söz sahibi olmak istiyor, Disney ise J. J. Abrams’ın üçlemesi üzerinde duruyor. Star Wars hayranlarının yarısı yönetmene Jar Jar Abrams demeye başlamışken ve herkes Revan filmi isterken bu oldukça riskli bir hamle olabilir. Son Star Wars filmi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Keanu Reeves’in Revan olduğu bir film izlemek ister miydiniz?