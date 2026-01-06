Steam Capcom Yeni Yıl İndirimleri Başladı: Resident Evil Serisinde Büyük İndirimler Var!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Capcom Yeni Yıl" indirimleri.
Geçtiğimiz haftalarda başlayan Kış indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün Capcom tarafından Steam'de birçok oyun indirime girmiş durumda. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Capcom Yeni Yıl indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Devil May Cry 5
|22.49$
|5.62$ (-%75)
|Resident Evil Village Gold Edition
|37.49$
|11.24$ (-%70)
|Dragon's Dogma 2
|52.49$
|22.04$ (-%58)
|Onimusha 2: Samurai's Destiny
|22.49$
|14.61$ (-%35)
|Ace Attorney Anthology
|44.99$
|20.24$ (-%55)
|Resident Evil RACCOON CITY EDITION
|44.99$
|11.24$ (-%75)
|Dead Rising Deluxe Remaster
|44.99$
|26.99$ (-%40)
|Exoprimal
|44.99$
|7.19$ (-%84)
|MEGA MAN X DiVE Offline
|22.49$
|3.59$ (-%84)
|Devil May Cry 4 Special Edition
|18.74$
|5.62$ (-%70)
Steam Capcom Yeni Yıl indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.