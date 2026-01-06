Steam Capcom Yeni Yıl İndirimleri Başladı: Resident Evil Serisinde Büyük İndirimler Var!

Steam Kış İndirimleri'nin bitmesinin ardından bugün Capcom Yeni Yıl indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Capcom Yeni Yıl" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Kış indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün Capcom tarafından Steam'de birçok oyun indirime girmiş durumda. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Capcom Yeni Yıl indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Devil May Cry 5 22.49$ 5.62$ (-%75) Resident Evil Village Gold Edition 37.49$ 11.24$ (-%70) Dragon's Dogma 2 52.49$ 22.04$ (-%58) Onimusha 2: Samurai's Destiny 22.49$ 14.61$ (-%35) Ace Attorney Anthology 44.99$ 20.24$ (-%55) Resident Evil RACCOON CITY EDITION 44.99$ 11.24$ (-%75) Dead Rising Deluxe Remaster 44.99$ 26.99$ (-%40) Exoprimal 44.99$ 7.19$ (-%84) MEGA MAN X DiVE Offline 22.49$ 3.59$ (-%84) Devil May Cry 4 Special Edition 18.74$ 5.62$ (-%70)

Steam Capcom Yeni Yıl indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.