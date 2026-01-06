Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Capcom Yeni Yıl İndirimleri Başladı: Resident Evil Serisinde Büyük İndirimler Var!

Steam Kış İndirimleri'nin bitmesinin ardından bugün Capcom Yeni Yıl indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam Capcom Yeni Yıl İndirimleri Başladı: Resident Evil Serisinde Büyük İndirimler Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Capcom Yeni Yıl" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Kış indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün Capcom tarafından Steam'de birçok oyun indirime girmiş durumda. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Capcom Yeni Yıl indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Devil May Cry 5 22.49$ 5.62$ (-%75)
Resident Evil Village Gold Edition 37.49$ 11.24$ (-%70)
Dragon's Dogma 2 52.49$ 22.04$ (-%58)
Onimusha 2: Samurai's Destiny 22.49$ 14.61$ (-%35)
Ace Attorney Anthology 44.99$ 20.24$ (-%55)
Resident Evil RACCOON CITY EDITION 44.99$ 11.24$ (-%75)
Dead Rising Deluxe Remaster 44.99$ 26.99$ (-%40)
Exoprimal 44.99$ 7.19$ (-%84)
MEGA MAN X DiVE Offline 22.49$ 3.59$ (-%84)
Devil May Cry 4 Special Edition 18.74$ 5.62$ (-%70)

Steam Capcom Yeni Yıl indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Herkese 360Hz Monitör Aldırtacak NVIDIA DLSS 4.5 Duyuruldu (Oturduğunuz Yerden %35 FPS Artışı) Herkese 360Hz Monitör Aldırtacak NVIDIA DLSS 4.5 Duyuruldu (Oturduğunuz Yerden %35 FPS Artışı)
Bir Dönem İnternet Kafede Saatlerce Oynadığımız Efsane Oyunlar (Çocukluğumuz Bu Oyunlarla Geçti) Bir Dönem İnternet Kafede Saatlerce Oynadığımız Efsane Oyunlar (Çocukluğumuz Bu Oyunlarla Geçti)
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim