[Ocak 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Ocak ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Ocak ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Nova Roma olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

NVIDIA GeForce NOW Ocak 2026 oyunları

Oyun Platform Tarih
StarRupture Steam 6 Ocak
Pathologic 3 Steam 9 Ocak
Quarantine Zone: The Last Check Steam 12 Ocak
MIO: Memories in Orbit Steam, Xbox 20 Ocak
Nova Roma Steam 22 Ocak
Guild Wars: Reforged Steam Ocak 2026
Mon Bazou Steam Ocak 2026
Supermarket Simulator Xbox Ocak 2026
Tavern Keeper Steam Ocak 2026

NVIDIA GeForce NOW'a Ocak ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

