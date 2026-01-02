[Ocak 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Ocak ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Ocak ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni Nova Roma olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|StarRupture
|Steam
|6 Ocak
|Pathologic 3
|Steam
|9 Ocak
|Quarantine Zone: The Last Check
|Steam
|12 Ocak
|MIO: Memories in Orbit
|Steam, Xbox
|20 Ocak
|Nova Roma
|Steam
|22 Ocak
|Guild Wars: Reforged
|Steam
|Ocak 2026
|Mon Bazou
|Steam
|Ocak 2026
|Supermarket Simulator
|Xbox
|Ocak 2026
|Tavern Keeper
|Steam
|Ocak 2026
NVIDIA GeForce NOW'a Ocak ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.