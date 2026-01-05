Tümü Webekno
Sinemalarda Şölen Var: Ocak 2026'da Vizyona Girecek Tüm Filmler

Ocak ayı, filmler konusunda dolu dolu bir ay olacak. Aralık 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri sizler için derledik.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2025 sona erdi, yepyeni bir yıla giriş yaptık. 2026’nın da sinemaseverler için dolu dolu bir yıl olmasını bekliyoruz. Öyle ki yılın ilk ayı olan Ocak 2026’da direkt bunu hissetmeye başlayacaksınız. Bu ay boyunca birçok yeni filmin çıktığını göreceğiz. Peki Ocak 2026 boyunca hangi filmler vizyona girecek?

Sizin için ocak ayı boyunca Türkiye’de vizyona girecek tüm filmleri derledik. Her hafta yepyeni çok sayıda film vizyona giriyor. The Housemaid, No Other Choice, 28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı, The Secret Agent gibi harika filmlerin bu ay içinde geldiğini göreceğiz. Geride kaldığı için listede 2 Ocak yok. O gün Muhteşem Marty (Marty Supreme) filmi ve Rental Family filmleri başta olmak üzere birkaç film daha vizyona girmişti.

9 Ocak 2026’da vizyona girecek filmler

housemai

  • The Housemaid
  • Atalarımızın Efsaneleri
  • Futbol Rüyası
  • Kardeş Takımı 3
  • Başka Yolu Yok
  • Ketenpere: Dalavere
  • Süper Köpekler: Oyun Zamanı

16 Ocak 2026’da vizyona girecek filmler

28

  • SüngerBob: Korsan macerası
  • 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı
  • 6.2.2. Evrenin Merkezine Yolculuk "Fahri Alemin İzinde"
  • Davetsiz
  • Maşa İle Koca Ayı: Mucize Parkı
  • Efes'in Sırrı
  • Yabancı
  • Aşktan Geriye Kalan

23 Ocak 2026’da vizyona girecek filmler

elen

  • Primat
  • Merhamet Yok
  • Greenland: Kıyamet
  • Zir-i Cin 4: Nesep Bağı
  • Hopper ve Çılgın Çetesi Hazine Peşinde
  • Müthiş Eleanor
  • Of-Pof Balık
  • Kokuhô

30 Ocak Cuma

thesec

  • Kalpten Söylenen Bir Şarkı
  • Yardım Çağrısı
  • Fırtına Kız
  • Noise: Lanetin Sesi
  • Nuremberg
  • Gizli Ajan

Öne çıkan filmler

The Housemaid (Hizmetçi)

Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried'in başrollerinde yer aldığı film, genç kadın Millie'nin zengin çift Nina ve Andrew'un evinde hizmetçi olarak işe başlamasını ancak çok geçmeden yanında çalıştığı ailenin sırlarının kendisininkinden çok daha tehlikeli olduğunu öğrenmesini konu ediniyor.

28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı

İkonik film 28 Gün Sonra'nın devamı niteliğindeki 28 Yıl Sonra, 2025'te çıkmıştı. Kemik Tapınağı ise onun devamı niteliğinde olacak. Zombi filmlerini sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir yapım.

The Secret Agent (Gizli Ajan)

Narcos’tan tanıdığımız Wagner Moura’nın başrolde olduğu film, siyasi baskıların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bir üniversite profesörünün gerilim dolu hikayesini anlatıyor. Yapımda askerî diktatörlüğün hüküm sürdüğü 1970'ler Brezilya'sına gidiyoruz.

İzleyecek Film Bulamayanlar Toplansın: 2025'te Çıkan En İyi Filmler
Sürekli Sinemaya Gitmeniz Gerekecek! 2026'da Çıkacak En İyi Filmler
webtekno

