2022 yılının ocak ayında hangi ülkelerin ortalama kaç saat Instagram kullandığını gösteren veriler ortaya çıktı. Türkiye'nin listedeki konumu ise şaşırttı.

Sosyal medya denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Instagram, şüphesiz ki neredeyse herkesin kullandığı yegâne sosyal medya platformu. Hayatına bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak başlayan Instagram, daha sonralarda mizahtan komik kedi videolarına kadar neredeyse her şeyin paylaşıldığı bir mecra oldu. Son dönemlerde her ne kadar pek çok insan Instagram'ı bir 'pazarlama aracı' olarak kullansa da bu uygulama hâlâ pek çok insanın saatlerini geçirdiği bir 'platform' olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle TikTok'un çıkışıyla birlikte tahtı kısmen de olsa sallanan Instagram, hâlâ dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasındaki iddialı konumunu koruyor. Dünya çapındaki Instagram kullanıcılarının uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini raporlayan ünlü sosyal medya yönetim platformu Hootsuite ise, 2022 yılının Ocak ayında dünya çapındaki kullanıcıların Instagram'da ortalama ne kadar vakit geçirdiğini hesapladı. Sonuçlar ise şaşırtıcı.

Türkiye, Instagram kullanımında zirvede

Hootsuite tarafından yapılan araştırmada, ülke bazındaki kullanıcıların aylık ortalama kaç saat geçirdikleri hesaplandı. Bu verilerin elde edilmesinde sadece Instagram'ın resmi uygulamasını kullanan Android kullanıcılarının bu araştırmaya dahil edildiğini de hatırlatalım. Tabloya baktığımızda 'Instagram'ın evi' olarak nitelendirebileceğimiz ABD de bu oranın aylık 7.7 saat olduğunu görüyoruz. Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerindeyse bu süreler 8.5 saate kadar çıkıyor.

Dünya çapındaki ortalama kullanıma baktığımızda ise bu sürenin 11.2 saate kadar çıktığını görüyoruz.Brezilya, Endonezya ve Arjantin ise sırasıyla 15.6,16 ve 16.6 saat ile liderliğe oynuyor. Ancak birinci sırada rekor süreyle Türkiye yer alıyor. Aylık 20.2 saat süreyle zirvedeki koltuğuna oturan Türkiye'nin Instagram'daki aylık ortalama zaman geçirme süresi, dünya ortalamasının neredeyse iki katı.

Bildiğiniz üzere WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta şirketi, dün meclise gönderdiği raporda Türkiye'nin baskı uygulaması durumunda atadıkları temsilciyi geri çekeceklerini söyleyerek tehdit etmişti. Ortaya çıkan bu tablonun ardından Meta'nın (eski adıyla Facebook) Türkiye pazarından gerçekten çekilip çekilemeyeceği ise merak konusu oldu.