Instagram kullanıcılarının, içerik üreticilerini destekleyebileceği yeni abonelik sistemi ABD’de test edilmeye başlandı. Abonelik sisteminin detayları ise haberimizde.

Yaklaşık 2 ay önce Instagram’ın içerik üreticileri için yayınlamayı planladığı ücretli abonelik sistemini sizlere aktarmıştık. Kullanıcılar bu özellik sayesinde uygun fiyatlarla sevdikleri içerik üreticilerini destekleyebilecekler.

Türkiye fiyatı da ortaya çıkan bu özellik ise nihayet kullanıcılara sunulmaya başlandı. Fakat Instagram’ın abonelik sistemi şu anda sadece Amerika Birleşik Devletlerindeki bazı kullanıcıların kullanımına sunulmuş durumda ve henüz test aşamasında.

Abonelere özel içerikler üretilecek

Meta şirketinin CEO’su olan Mark Zuckerberg, bugün paylaştığı gönderisinde Instagram’ın abonelik sisteminin ABD’deki sayılı içerik üreticilerinde test edilmeye başlandığını açıkladı. Teste katılan içerik üreticileri istedikleri zaman abonelik sistemini açıp kapatabilecek.

Açıklanan bilgilere göre abonelik sistemi, içerik üreticilerinin abonelerine özel içerikler üretmesine, hikayeler atıp canlı yayınlar yapmasına imkân sunacak. Ayrıca gönderilerin altına yorum atan kullanıcıların adının yanında bulunacak olan bir rozet sayesinde içerik üreticileri, yorum yapan aboneleri diğer kullanıcılardan ayırabilecek.

Meta yetkilileri ayrıca yaptıkları açıklamada, 2023 yılına kadar abonelik sisteminden herhangi bir pay almayacaklarını da belirtti. Abonelik sisteminin ülkemize ne zaman geleceği ise henüz kesinleşmiş değil.