Bir girişim hiçbir gün sona ermesi umuduyla başlatılır mı? 16 yaşında bir genç tarafından, okyanusları temizlemek amacıyla başlanılan Ocean Cleanup projesi bir gün ona ihtiyaç kalmaması umuduyla hayata geçirildi. Hikâyesini bu içerikte anlatıyoruz.

Sonsuz maviliklerimizde gün geçtikçe artan kirlilik su altı ekosistemi ve dolayısıyla dünyamız için büyük bir tehlike.

Ocean Cleanup projesi de bu sebeple her geçen gün daha fazla plastikle dolan okyanusların, hem deniz canlılarının yaşamını tehdit etmesi hem de biz insanların da geleceğini riske atmasının önüne geçmek için başlatıldı.

Ocean Cleanup projesinin temelleri, 2011 yılında henüz 16 yaşında olan Hollandalı bir genç tarafından atıldı.

Boyan Slat’ın Yunanistan'da dalış yaparken, denizin içinin plastik atıklarla dolu olduğunu fark etmesi bu projenin temelini attı.

Gördüklerinden çok etkilenen Slat, okyanusları temizlemek için bir şeyler yapmaya karar verdiğinde henüz 16 yaşındaydı ve bütçesi yalnızca 300 dolardı.

2012 yılında bu fikrini sunması için bir TEDx konferansına davet edildi.

Videonun hızla yayılması üzerine Slat’ın dahiyane fikri büyük ilgi gördü.

Teknolojiyi kullanarak okyanuslardaki plastik atıkları toplama hedefi hem çevre bilincine sahip bireylerin hem de devletlerin dikkatini çekmişti.

Projesi kitle fonlaması yoluyla büyük destek aldı ve 90.000 dolarlık bir bütçeye sahip oldu.

Slat, 2013 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakıp Ocean Cleanup projesini resmî olarak kurdu.

İlk başlarda küçük bir fikir olarak başlayan bu proje, zamanla büyük bir harekete dönüşecekti…

Peki Slat’ın Ocean Cleanup projesi tam olarak nasıl çalışıyor?

Ocean Cleanup, okyanuslardaki plastik atıkları temizlemek için teknolojiyi kullanan bir proje.

Proje, deniz yüzeyine yakın bir alanda yüzen atıkları toplamak için özel olarak geliştirilmiş sistemler kullanıyor ve bu sistemler, rüzgâr ve akıntıları kullanarak okyanuslarda biriken atıkları etkili bir şekilde topluyor.

Projenin en büyük hedeflerinden birininse Pasifik Okyanusu'nda bulunan ve dünya üzerindeki en büyük plastik atık toplanma alanı olan büyük pasifik çöp alanını temizlemek olduğu söyleniyor.

Özetle, Ocean Cleanup sadece bir çevre temizliği projesi değil, aynı zamanda geleceğimize yapılan bir yatırım olarak görülüyor.

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