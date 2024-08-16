Sargasso Denizi, Atlantik Okyanusu'nda karasal bir sınırı olmadan var olan tek denizdir. Peki, sınırlarını ne belirliyor?

Sargasso Denizi, Atlantik Okyanusu'nun batısında yer alan ve karasal bir sınırı olmayan tek denizdir. Evet, doğru duydunuz! Diğer denizlerin aksine, Sargasso'nun kıyı şeritleri yoktur. Peki, nasıl bir deniz bu?

Sıra dışı deniz, çevresini kuşatan güçlü okyanus akıntıları tarafından belirlenir. Bu akıntılar, âdeta görünmez duvarlar gibi işlev görerek Sargasso'nun sınırlarını oluşturur.

Sargasso Denizi'nin sınırları nasıl belirleniyor?

Cevap, güçlü okyanus akıntılarında saklı. Gulf Stream, Kuzey Atlantik Akıntısı, Kanarya Akıntısı ve Kuzey Ekvator Akıntısı, Sargasso Denizi'nin etrafında büyük bir girdap oluşturur. Girdap, denizi diğer okyanus sularından izole eder ve sınırlarının sürekli değişmesine neden olur.

Sargasso Denizi'nin içindeki su, dışındaki sudan temelde farklıdır. Bu farklılık, denizin kendine özgü özelliklere sahip olmasına neden olur.

Su, diğer okyanus sularından daha derin ve berrak bir mavi renge sahiptir. Ayrıca denizin içindeki akıntılar daha sakindir ve tarihi boyunca çeşitli efsanelerin doğmasına sebep olmuştur.

Sargasso Denizi, adını üzerinde yüzen ve denize özgü olan Sargassum deniz yosunundan alır.

Deniz yosunu, gaz dolu küçük keseciklere sahiptir ve bu sayede su yüzeyinde yüzer. Sargassum, atmosferdeki karbondioksiti emerek küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca bu deniz yosunu, deniz yaşamı için önemli bir habitat sağlar ve birçok tür için sığınak görevi görür.

Christopher Columbus, Sargasso Denizi'ni ilk keşfedenlerden biri olarak bilinir. Columbus, bu denizi üzerinde yüzen yoğun deniz yosunları nedeniyle "denizdeki ormanlar" olarak tanımlamıştır. Deniz, zamanla sakin suları ve esrarengiz hikâyeleriyle ünlü hâle gelmiştir.

Sargasso Denizi'nin sınırları, etrafındaki okyanus akıntıları nedeniyle sürekli değişir.

Bu durum, denizin tam olarak ne kadar büyük olduğunun belirlenmesini zorlaştırır. Değişken sınırlar, denizin benzersiz ekosisteme sahip olmasına katkıda bulunur.

Sargasso Denizi, karasal bir sınırı olmadan var olan tek deniz olarak bilim dünyasında ve tarih boyunca büyük bir ilgi çekmiştir. Güçlü okyanus akıntıları tarafından çevrelenen bu deniz, sınırlarının sürekli değişmesiyle benzersiz bir ekosisteme sahiptir.

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