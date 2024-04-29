Dünya’nın en büyük ikinci okyanusu olan Atlas, Dünya’nin su yüzeyinin yaklaşık %29’unu kaplar. Nasıl ki her bir okyanus tabiri caizse keşfedilmesi mümkün olmayan dipsiz bir kuyuysa, Atlas Okyanusu da birçok sürprize gebedir.

Atlas Okyanusunu keşfetmek için kolları sıvayan bilim insanları, şaşırtıcı bir şekilde birbiri ardına sıralanmış çok sayıda delik keşfeder. Okyanusun dibindeki bu gizem ise, deliklerin nasıl oluştuğuna dair büyük merak uyandırır.

Peki bu delikler neyin nesidir?

Aslında bu gizemli deliklerin nereden geldiğine dair fikirler oldukça tartışmalıdır.

Bilim insaları, Atlantik Okyanusu’nın dibindeki büyük oranda keşfedilmemiş bölgeleri incelemek için uzaktan kumandalı bir araç kullanırlar ve çeşitli delik desenleriyle karşılaşırlar.

Araştırmacılar bu delikleri keşfettikten sonra akabinde 4 gözlem daha gerçekleştirir ve bunların “yaşam izleri” olduğunu düşünürler.

İlk etapta bu delikler, insan yapımıyla oluşmuş gibi gözükse de onları okyanusun dibinde gözlemleyen ekipler, etraftaki tortu yığınlarını incelediklerinde bunların kazılarak açıldığını tahmin eder.

Tahminler; deniz tabanının altından yükselen gaza, bilinmeyen bir yengeç türüne hatta uzaylılara kadar gider.

Yine teoriler arasında çivili bir lastik izi, deniz tabanı boyunca yürüyen bir balık da vardır. Ayrıca dikdörtgen şeklindeki bu küçük oyuklar, 10 cm aralıklıdır ve ara ara birkaç metre boyunca tekrarlanır.

Deliklerde bulunan tortu yığınları, her deliğin ağzının etrafındadır ve aslında bu, aşağıdan iten bir kuvvete işaret eder. Hâl böyle olunca araştırmacılar kesin olmamakla birlikte bu deliklerin, bir hayvan sebebiyle oluştuğu görüşünde birleşir.

Çünkü okyanuslarda henüz keşfedilmemiş belki de yüzlerce hatta binlerce hayvan vardır ve bunlardan biri, yuvasında temiz su sirkülasyonu sağlamak için delikleri periyodik olarak kazıyor olabilir.

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