Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İnsanların artan fiyatlara rağmen otomobil almaya devam ettiklerini söyleyen Bozkurt, ÖTV'nin tümüyle değiştirilmesi gerektiğini anlattı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt tarafından yapılan açıklamalarda, fiyatlar artsa da talepte artış olduğu belirtildi. Ali Haydar Bozkurt, araç fiyatlarının birkaç yıl içerisinde şaşırtıcı seviyelerde arttığını ifade ediyor.

Ali Haydar Bozkurt'a göre sektör bu şekilde devam edecek. Çünkü insanlar, otomobilleri artık bir ihtiyaç olarak görüyorlar. Ancak bununla birlikte, bir şey daha devam edecek. Otomobil bulma sorunu. ODD üst yöneticisi, sıkıntıların ne zaman giderileceğine ve otomobil bekleme süresinin ne zaman biteceğine ilişkin bir yorumda bulunmadı.

"ÖTV'nin mantığı günümüz koşullarına uygun değil"

Ali Haydar Bozkurt'un otomobil bekleme süreleri ile ilgili açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntıların devam etmesiyle birlikte enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz ve kurların yanı sıra vergi kaynaklı çarpan etkisiyle fiyat istikrarında sıkıntılar sürüyor. Birkaç yıl öncesine göre otomobil fiyatları şaşırtıcı boyuta gelmesine rağmen markadan markaya değişiklik olsa da, yüksek taleple birlikte otomobil alımlarında bekleme süreleriyle karşı karşıyayız. Bu da bize otomobilin, yani mobil olmanın gerçekten bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bazı markaların bazı modellerinde aydan aya rahatlamalar olsa da, sektör genelinde sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor, çünkü herkesin mobil olma ihtiyacı var."

ODD Başkanı'nın konuştuğu bir diğer konu da ÖTV ile ilgiliydi. Ülkemizdeki uygulamanın tamamen değiştirilmesi gerektiğini savunan Bozkurt'un açıklaması şu şekilde:

"ÖTV olmasa bugün Türkiye'de pazar 2 milyon adedi geçerdi, fakat ÖTV'den gelecek gelire de ihtiyaç var, yetkililer bu dengeyi korumaya çalışıyor. Bütün çevreci hamleleri destekleyecek düzenlemeleri biz de destekliyoruz. Elektrikli araç ÖTV düzenlemesine bu bakış açışıyla yaklaşıyoruz. Fakat, mevcut ÖTV sistemi bugünü yansıtmıyor. Artık motor hacmi diye bir kavram konuşulmaz hale geldi, kullanıcının maliyeti yüksek elektrikli araç teknolojilerine erişmesini sağlayacak düzenlemeler gerekli..."