Ankara’da gerçekleşen ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitime yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakanlığın deprem bölgesindeki eğitim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi için aralıksız çalıştığını belirten Tekin, bu süreçte görüşmeler yapıldığını da söyledi.
Başta öğretmenlere ve diğer eğitim görevlilerine danışıldığını da ekleyen Tekin, bir süredir merak konusu olan müfredat değişikliğine yönelik de bir açıklama yaptı. Tekin’in söylediklerine göre yeni müfredat, yakın zamanda halka duyurulacak. Fakat açıklamasında dikkat çeken ifadeler de yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Tekin’in müfredat hakkındaki açıklaması:
Bu açıklamada yer alan “bizim değerlerimiz” ifadesi de sosyal medyada kafa karışıklığına sepep oldu desek yanlış olmaz. Bakan Tekin’in de belirttiği üzere yeni müfredat kamuoyuna duyurulduğunda bu sözlerle tam olarak ne ifade edildiğini göreceğiz.
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