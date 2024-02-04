Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, değişmesi beklenen müfredat hakkında açıklama yaptı.

Ankara’da gerçekleşen ‘Öğretmenler Odası Buluşmaları’ kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitime yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakanlığın deprem bölgesindeki eğitim süreçlerinin kesintisiz devam etmesi için aralıksız çalıştığını belirten Tekin, bu süreçte görüşmeler yapıldığını da söyledi.

Başta öğretmenlere ve diğer eğitim görevlilerine danışıldığını da ekleyen Tekin, bir süredir merak konusu olan müfredat değişikliğine yönelik de bir açıklama yaptı. Tekin’in söylediklerine göre yeni müfredat, yakın zamanda halka duyurulacak. Fakat açıklamasında dikkat çeken ifadeler de yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin’in müfredat hakkındaki açıklaması:

bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız inşallah.” “Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun,, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık,kamuoyuyla paylaşacağız inşallah.”

Bu açıklamada yer alan “bizim değerlerimiz” ifadesi de sosyal medyada kafa karışıklığına sepep oldu desek yanlış olmaz. Bakan Tekin’in de belirttiği üzere yeni müfredat kamuoyuna duyurulduğunda bu sözlerle tam olarak ne ifade edildiğini göreceğiz.

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.