Office 365, Artık Mac App Store'da İndirilebilir Durumda

Mac üzerinden Office uygulamalarını kullanabilmek isteyenler için harika haberler geldi. Microsoft, App Store'da uygulamaları ilk defa satışa çıkardı.

Bilgisayar kullanıcıları, işletim sistemi tercihlerini değiştirebilseler de senelerdir kullandığı bazı yazılımları diğer platformlara da taşımak istiyorlar. Apple ekosistemine geçen kullanıcılar, artık Office 365 uygulamalarını macOS işletim sisteminde de kullanabilecek.

Office 365, Microsoft'tan Phil Schiller'ın resmi açıklamasıyla App Store'a geldi. Schiller, Apple ve Microsoft'un uzun süredir konuyla ilgili birlikte çalıştıklarını ve Office 365'ın en iyi ve hatasız sürümünü Mac, iPad ve iPhone kullanıcılarına sunduklarını açıkladı.

Siz de macOS işletim sisteminize Microsoft Office 365 kurmak isterseniz buraya tıklayarak ilgili mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz.