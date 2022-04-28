Kurulduğu günden bu yana sektöre yeni bir soluk getiren GetirYemek, yeni reklam kampanyası için ünlü sanatçı Oğuzhan Koç ile uzun dönemli bir anlaşmaya imza attı. Sanatçı, GetirYemek’in yeni jingle’ını da seslendirdiği ilk reklam filmiyle kamera karşısına geçti.

2015 yılında kurulan hızlı teslimat şirketi Getir, kurulduğu günden bu yana büyük gelişmeler yaşıyor ve hem ülkemizde hem de dünyada alanında önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde platformun yeni hizmeti Getirİş’i duyurduğunu ve bu özelliğin 81 ilde hizmete başladığını sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise bünyesinde Getir, GetirYemek, GetirBüyük, GetirÇarşı, GetirSu ve Getirİş hizmetlerini bulunduran dev girişimin ünlü bir isimle anlaştığı duyuruldu. Türkye’nin 81 ilinde 50 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek’in yeni reklam yüzünün ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç olduğu açıklandı.

Oğuzhan Koç ile çekilen reklam filmi de yayımlandı

Yapılan açıklamalara göre GetirYemek’in yeni reklam yüzü, çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin ilk sıralarına yerleşmeyi başaran Oğuzhan Koç oldu. Aynı zamanda oyunculuk da yapan Koç, uzun soluklu olacağı belirtilen bu anlaşma kapsamında ilk reklam filmi için de kameranın karşısına geçti. Birçok platformdan yayımlanan müzikal tadındaki reklamın 200 kişilik ekiple 2 günde çekildiği aktarıldı.

Reklam incelendiğinde Koç’un, GetirYemek için özel olarak tasarlanan gitar ile kameranın karşısına çıktığı görülüyor. Ünlü şarkıcı bunun ardından da ‘Yeniliğe Acıktıysan’ isimli GetirYemek Jingle’ını söylüyor. Şarkıyı söylerken caddelerde yürüyen Koç’a ilk olarak ne yiyeceğine karar vermeye çalışan bir kadın katılıyor. Sonrasında ise Koç’un etrafında yarattığı etki gitgide büyüyor ve birçok GetirYemek kullanıcısı dans ederek şarkıya eşlik etmeye başlıyor. Bunun yanı sıra müşteriler dışında kuryeler, garsonlar ve aşçıların da Koç’a katıldığı görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda 10 milyar değerlemeye ulaşarak ‘decacorn’ unvanını da alan şirketin açıklamalarına göre müzikal reklam tadındaki bu reklam, geçtiğimiz günlerde tüm televizyon ve dijital mecralarda yerini alarak insanlarla buluştu. Ayrıca reklam filminin yapımcılığını Fırat Parlak ve Dilek Keser’in üstlendiği, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı’nın yaptığı belirtilirken yapımın Titrifikir ve 25 Film iş birliği ile hazırlandığı kaydediliyor.

İşte GetirYemek’in yeni reklamı