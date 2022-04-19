Getir, iş ve çalışan arayan herkesi bir araya getiren yeni platformu Getirİş'i resmen hizmete sundu. Tüm Türkiye'de hizmete giren platform, iş arayanların ve işverenlerin ücretsiz ilan vermelerini sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yepyeni girişimiyle gündem olan Getir, bu girişimle artık yalnızca bir hızlı teslimat platformu olmaktan çıkmaya hazırlanıyordu. Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsel, Getir’in iş ve çalışan arayanları bir araya getiren ‘Getirİş’ isimli platform üzerinde çalıştığını gösteriyordu.

İşte o girişim, bugün resmen duyuruldu. Getir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kişilerin bulunduğu konumlardaki işlere ve iş arayanlara ulaşabilecekleri ve ilan verebilecekleri platformunun açıldığını duyurdu. Platform, ‘Yakınındaki iş, Getirİş’ sloganıyla hizmete girdi.

İş ve çalışan arayanlar tek platformda, harita üzerinde

81 ilde hizmete giren Getirİş, benzer platformların aksine iş ilanlarını, iş arayanların profillerini ve verdikleri hizmet detaylarının harita üzerinde görülmesini sağlayacak. Getirİş’te çalışan arayan işletmeler, garsondan satış temsilcisine kadar istedikleri pozisyona ait çalışma bilgilerini girerek ücretsiz olarak ilan verebilecekler.

İş arayan kişiler de ister kendi sundukları hizmeti, ister meslekleriyle ilgili bilgiyi verip kullanıcıların kendilerine ulaşmalarını sağlayabilecek. İş arayanlar, özel ders öğretmenliğinden ev temizliğine kadar istedikleri ilanı verebilecekler.

Çalışan ve iş arayanlar, e-posta veya telefon numaralarını birbirleriyle paylaşmak zorunda da olmayacak. Taraflar, bunun yerine uygulama üzerinden birbirleriyle mesajlaşma ya da görüntülü konuşma imkânına sahip olacak.

Getir, Getirİş planları üzerinde aslında uzun zamandır çalışıyordu. Bu kapsamda 2019 yılından beri faaliyet gösteren iş platformu Hemeniş’in çoğunluk hisselerini satın alarak Getirİş markasını yaratmış oldu.