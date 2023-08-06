Yaptığı Mevzular Açık Mikrofon (M.A.M) programıyla büyük ses getiren Oğuzhan Uğur, programın yeni yayın takvimine dair detayları paylaştı.

Birçok kişinin Youtube üzerinden yaptığı P!NÇ programıyla tanıdığı Oğuzhan Uğur, seçim dönemlerindeki Mevzular Açık Mikrofon (M.A.M) formatıyla da epey konuşulmuştu. Öyle ki yurt dışından siyasetçiler de programda yer almak istemişti.

Seçim döneminde, her görüşten siyasi kişilikleri programında ağırlayan ve gençlerin soru sormalarına olanak tanıyan program yazın gelmesiyle sona ermişti. Haziran ayında ekibin tatilde olduğunu ve sonrasında çekimlere başlanacağının haberini veren Uğur, şimdi de programın bölümlerine dair detayları paylaştı.

Bölümler için hazırlıklar Haziran ayında başladı

Haziran ayında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Oğuzhan Uğur, “M.A.M. için kulüp başkanlarımızla görüşmeye devam ediyoruz, olumlu dönüşler de aldık. Ancak biz 14 gün yokuz. Tüm ekip tatil hakkını kullanıyor. Zaten maçlar henüz bitmemiş, ileri tarih daha uygun olur dediler. Bu sebeple konuk olmayı kabul eden başkanlarımızın afişlerini 14 gün sonra paylaşacağız ve hızlıca çekimlerini yapacağız. Sonra ufak bir ara daha verip Rus ve ABDli siyasetçileri konuk alacağız.

Seçim öncesinde konuk almayı uygun bulmamıştık ama küsmemişler =) Halen istekliler. Dünyayı ve ülkemiz üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sonrasında Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hoca) konuğumuz olacak, hemen devamında da ülkemizde bulunan Suriyelileri ve Afganları temsil eden dernek başkanlarını konuk alacağız. Takvim budur. İşin özeti, M.A.M. yardır yurdur devam edecek. Konuk önerilerinizi yazmaya devam ediniz, önerileriniz bize yol gösteriyor. Teşekkürler." demişti.

M.A.M’ın sürpriz konuğu robot Sophia olacak

Henüz yayın tarihi belli olmasa da M.A.M için ilk 3 bölümün detayları belli oldu. Yine X eski adıyla Twitter üzerinden paylaşım yapan Oğuzhan Uğur, aslında takipçilerinden yardım istedi.

Bölümlerin afişleri için destek isteyen Uğur, afişlerin hazırlanabilmesi için detayları da takipçileriyle paylaştı. Oğuzhan Uğur’un yaptığı açıklamaya göre ilk bölümde mülteci meselesi tartışılacak. Bunun için programda sığınmacı karşıtı gazeteciler, Zafer Partisi temsilcileri ve sığınmacı haklarını savunan Suriyeli dernek temsilcileri karşı karşıya gelecek.

İkinci bölümün konusu ise ekonomi. Bu yayında ise ekonomi profesörleri ve finans uzmanları gençlerin sorularını yanıtlayacak. Üçüncü bölümde ise bir sürpriz var. Oğuzhan Uğur’un aktardığına göre üçüncü bölümün konuğu ise tüm dünyanın tanıdığı robot Sophia olacak.

Dilerseniz siz de Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölümleri için afiş hazırlayabilirsiniz.