Özellikle seçim gündeminde yaptığı Mevzular Açık Mikrofon (M.A.M) programı ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur, dijital içerik platformu GAİN’in yeni yönetim kurulu üyesi olduğunu duyurdu.

Yayın hayatına 2019 yılında başlayan GAİN, dijital dizi ve filmleri platformda sergilemesinin yanı sıra bağımsız video içerik üreticilerine de verdiği destekle biliniyor. Sosyal medyada sık sık adını duyduğumuz Oğuzhan Uğur ise, bugün yaptığı paylaşımla GAİN’in yönetim kuruluna katıldığını açıkladı.

Sosyal medyanın gözde isimlerinden Oğuzhan Uğur; yazar, oyuncu, şarkıcı ve Youtuber kimlikleriyle biliniyor. Siyasetten de geri kalmayan Uğur, seçim dönemlerinde ünlü siyasetçileri davet ettiği Mevzular Açık Mikrofon programıyla, milyonlarca kitleye ulaşmayı da başarmıştı.

Oğuzhan Uğur, GAİN'in yönetim kuruluna katıldı

Güzel Ahlak İyi Niyet sloganıyla 2019 yılında yola çıkan GAİN, bugüne kadar Ayak İşleri, Metot, Terapist ve Dayı Şov gibi yapımlarıyla öne çıkmayı başardı. Şimdi ise platforma, birçok kişinin Youtube’da yaptığı P!NÇ programı ile tanıdığı Oğuzhan Uğur, yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Uğur, Twitter hesabından yaptığı videolu bir paylaşımda “An itibarıyla GAİN platformunun yönetim kurulu üyesiyim. GAİN ile yeni sezonda sizlere muazzam diziler, pek iddialı filmler ve uzun soluklu içerikler sunmak için kolları sıvadık.” dedi.

Oğuzhan Uğur’un GAİN yönetim kuruluna dahil olmasına sosyal medyadan gelen tepkiler: