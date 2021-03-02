Dünya'daki Oksijen Miktarıyla İlgili Yapılan Hesaplama

Bilim insanları, yaptıkları bir hesaplama sonucunda atmosferdeki oksijen miktarının, 1 milyar yıl sonra çok düşük seviyelerde olacağını ortaya koydular. Bunun en önemli nedeninin Güneş olduğunu söyleyen araştırmacılar, o günler geldiğinde gezegenimizde sadece mikroskobik düzeyde yaşam olacağını düşünüyorlar.

ABD ve Japonya'da çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, Dünya'nın atmosferiyle ilgili dikkat çekici bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmaya göre gezegenimizin sahip olduğu oksijen miktarı bir süre sonra azalacak ve bırakın insanları, en küçük canlıların bile yaşayamayacakları seviyelere düşecek. Bilim insanları, bunun 1 milyar yıl sonra gerçekleşeceğini dile getiriyorlar.

Oksijen, atmosferimizin yaklaşık yüzde 21'ini kapsıyor. Bu da hem insanların hem de diğer canlıların yaşamı için yetiyor. Ancak Dünya, oluşumunun önceki yıllarında bu seviyede oksijene sahip değildi. Bu bilgi üzerinden hareket eden bilim insanları, düşük oksijen seviyelerinin çok uzun bir süre sonra yeniden yaşanacağını söylüyorlar. Yani atmosferdeki oksijen miktarı, sonsuza dek yüzde 21'lerde kalmayacak.

"Atmosferdeki oksijen miktarı kalıcı değil"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Japonya Toho Üniversitesi'nden Kazumi Ozaki, atmosferdeki oksijen miktarının kalıcı olmadığını, bu seviyenin yıllar içerisinde azalacağını ifade ediyor. Ozaki ile aynı araştırma grubunun bir parçası olan Chris Reinhard, önümüzdeki 1 milyar yıl içerisinde atmosferde bulunan karbondioksit seviyesinin çok düşeceğini, bunun doğal bir sonucu olarak da oksijen üretiminin gerçekleşemeyeceğini tahmin ediyorlar. Peki bilim insanları, neye dayanarak böyle bir tahminde bulunuyorlar?

Bilim insanları, atmosferdeki oksijenin azalacak oluşunu, Güneş'in giderek yaşlanan bir yıldız olmasına bağlıyorlar. Şöyle ki Güneş, yaşlandıkça daha fazla ısınıyor. Bu da daha fazla enerjinin salınmasına ve bu enerjinin karbondioksit tarafından soğrulurken, karbondioksit moleküllerinin yüksek ısı nedeniyle parçalanmasına yol açıyor. İşte tüm bu istatistikler doğrultusunda hesaplamalar yapan bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin düşmesine bağlı olarak da oksijen seviyen seviyesinin düşeceğini söylüyorlar.

Tahminlere göre 1 milyar yıl sonra ne olacak?

Bilim insanları, yaptıkları tahminlerin gerçek olması durumunda, Dünya'daki oksijen miktarının bugünkü seviyenin milyonlarca kat altında olacağını söylüyorlar. Ayrıca atmosferdeki metan gazı da bu değişiklikten nasibini alacak ve bugünkü seviyenin on binlerce kat üstüne çıkacak. Dünya'nın biyosfer tabakasının, yani canlı yüzeyinin böyle bir değişimi kaldıramayacağını ifade eden bilim insanları, o saatten sonra yaşamın sadece mikrobiyal seviyede olacağını söylüyorlar. Yani bugün pek de önemsemediğimiz en ilkel bakteriler, 1 milyar sonra Dünya'nın tek hakimi olacaklar.