Çocuğunuzun Gelişimi İçin Eğitici Okul Öncesi Oyunlar

Eğitim yalnızca okuldan ibaret değildir. Özellikle okul öncesi dönemde çocuğun öğrendiği her bir bilgi, onun ileride daha başarılı bir yetişkin olmasını sağlar. Bu konu için özel olarak geliştirilmiş okul öncesi oyunlar var. Bazı kutu oyunları, bulmacalar, legolar, oyun hamurları sayesinde çocuğunuz okul öncesi dönemi çok daha verimli bir şekilde geçirebilir.

Şüphesiz okul sistemi çocukların eğitim ve öğrenim hayatında son derece önemli bir yer kaplar. Ancak eğitim süreci yalnızca okuldan ibaret değildir. Okul öncesi dönemi çok daha verimli geçirmeleri için çocuklara özel üretilen okul öncesi oyunlar var. Bu okul öncesi oyunlar sayesinde çocuğunuz hem okul hayatına hazırlanacak hem de farklı duyuları ve bilişsel becerileri erken gelişerek ileride çok daha başarılı bir yetişkin olacak.

Okul öncesi oyunlar arasında legolar, bulmacalar, oyun hamurları ve farklı becerileri geliştiren oyunlar öne çıkıyor. Bu dönemde çocuk ne kadar farklı türde oyunlar oynarsa geliştirdiği becerilerin sayısı da bir o kadar artacaktır. Çocuğunuzun, sizin de yardımınızla, oynayarak okul dönemine kendini hazırlayacağı ve gelecek için bilişsel yatırım olarak görebileceğiniz okul öncesi oyunlar listesi hazırladık.

Eğitici okul öncesi oyunlar:

Ahşap Tetris

Okul Öncesi Eğitici Ahşap Saat Oyuncak

TRT Adeland Hapşuu Eşleştirme Oyunu

KS Games Zıt Kavramlar Okul Öncesi Oyunlar Kartı

Ahşap Abaküs

Az Lakırtı Bol İletişim Kart Oyunu

Animal Magnetic Puzzle

Play Doh Oyun Hamuru Ahtapot

LEGO Duplo At Ahırı Ve Midilli Bakım

Ravensburger Renkli Eğitici Oyun

Fiyatı: 404 TL

Bebekler için geliştirilmiş, belirli şekilleri belirli deliklere sokma oyununun çok daha gelişmiş bir versiyonu olan Ravensburger Renkli Eğitici Oyun, 3 - 6 yaş grubundaki çocuklar için uygundur. Puzzle benzeri bu oyunda amaç, doğru şekilleri doğru renklerle tahta üzerindeki doğru yerlere yerleştirmektir. 1- 6 kişi arasında oynanabildiği için çocuklar hem problem çözme yeteneğini hem de sosyal yönlerini geliştirecektir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 205 TL

Legolar hem çocuklar hem de yetişkinler için en keyifli oyuncaklardan biridir. LEGO Duplo At Ahırı Ve Midilli Bakımı lego seti, daha tematik parçalardan oluşuyor. Bir ahır hayatının gösterildiği set içinde hayvanlar, çiftçiler, çiftlik eşyaları ve böyle bir ortamda aklınıza gelecek her eşya var. Toplam 65 parçadan oluşan bu ürün, 2 yaş ve üzeri çocukların hayal gücünü geliştirmesi bakımından son derece önemlidir. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 161 TL

Herkes için en az lego kadar eğlenceli bir oyuncak da elbette oyun hamurudur. Günümüzde oyuncaklar da epey geliştiler. Çocuklar artık birkaç parça hamur ile değil, Play Doh Oyun Hamuru Ahtapot gibi büyük oyun setleriyle oynayabiliyorlar. Oyun hamuru, çocuklara sonsuz bir dünya sunuyor. Setin yanı sıra alacağınız farklı renkteki oyun hamurları sayesinde çocuğunuz kendine sonu gelmeyen bir dünya yaratabilir. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 88 TL

Animal Magnetic Puzzle, çocuklara diledikleri gibi yerleştirerek eğlenebilecekleri bir bulmaca sunuyor. Çocuğunuz puzzle benzeri magnetic oyuncak parçalarını bir tahta üzerinde dilediği gibi dizerek, kendine 2 boyutlu bir dünya yaratabilir. Oyuncak içindeki parçalar tıpkı bir lego seti gibi farklı şekillerde dizilebiliyor. Bu da çocuğunuzun hayal gücünü geliştirecek onlarca araç sunmuş oluyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 64 TL

Uzman psikologlar tarafından hazırlanmış olan Az Lakırtı Bol İletişim Kart Oyunu, 145 eğlenceli kart üzerinden çocuğunuzun temel iletişim becerilerini geliştiriyor. Kartlarda genel olarak çocuğun ilgisini çekeceği ve üzerine konuşmak istediği düşünülen sorular yer alıyor. Sıralı ya da sırasız olarak bu kartlardaki soruları çocuğunuza sorup cevap vermesini isteyerek sözel gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 59 TL

Okul döneminde çocuklar ilk olarak harflerle beraber sayıları öğrenirler. Ancak takdir edersiniz bu zorlu bir süreç olabilir. Ahşap Abaküsün sunduğu renkli ve eğlenceli oyun yöntemi sayesinde çocuğunuz sayıları öğrenmeye çok daha erken başlayabilir. Abaküste 1’den 10’a kadar olan sayılar ve her sayının karşılığı kadar boncuk bulunuyor. Yani çocuğunuz sayıları deneyimleyerek öğrenecek. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 54 TL

Temel dil öğrenim becerilerinin gelişmesindeki en önemli etken, karşıt ifadelerin bilinir olmasıdır. Bu ifadelerin bilinmesi, iletişim kurma becerisini de olumlu yönde etkileyecektir. KS Games Zıt Kavramlar Okul Öncesi Oyunlar Kartı, toplam 48 kart üzerinden çocuğunuza karşıt kavramları öğretiyor. Üstelik her kartın üzerinde bir de kelimenin İngilizcesi yer alıyor. Yani iki eğitim bir arada. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 50 TL

Eminiz TRT Çocuk kanalında yayınlanan Hapşuu karakterini çocuğunuzla beraber en azından bir kez izlemişsinizdir. Sevilen karakter Hapşuu, TRT Adeland Hapşuu Eşleştirme Oyunu ile evinize geliyor. Ürün için puzzle - kart oyunu karşımı diyebiliriz. Çocuğunuz birbirini tamamlayan resimler ve sayılardan oluşan 40 kartı eşleştirerek temel öğrenim becerilerini geliştirir ve okul hayatına çok daha hazır bir şekilde başlayabilir. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 49 TL

Bir yetişkin olarak itiraf etmek gerekirse, analog saat okumak pek çok kişi için bir sorun. Dijital saatler vazgeçilmezimiz olsa da hala her yerde analog saatler ile karşılaşıyoruz. Okul Öncesi Eğitici Ahşap Saat Oyuncak ile çocuğunuz temel saat okuma becerisi kazanabilir. Basit gibi görünse bile saat okuma ile sayı öğrenimi ve problem çözme yeteneği paralel gelişen becerilerdir. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatı: 49 TL

Bir dönem avuç içi oyun konsollarının vazgeçilmez oyunu olan tetris, artık Ahşap Tetris olarak sizinle. Okul öncesi oyunlar kategorisinde değerlendirilse de kabul edelim hepimiz bu oyunu hızlı bir şekilde çözemeyebiliriz. Ahşap Tetris ile çocuğunuz sayıları, renkleri öğrenecek ve problem çözme becerisi gelişecek. Zaten o koca tahtayı doldurmanın keyfini anlatmaya bile gerek yok. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çocuğunuzun okul öncesi dönemini en verimli şekilde geçirmek için oynayabileceği eğitici okul öncesi oyunlar listesi hazırladık. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı internet sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.