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Okula Dönüş Döneminde Sandisk’ten Çantanıza Uygun Depolama Çözümleri

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Sandisk, okula dönüş hazırlıklarının başladığı bu dönemde öğrenciler, fotoğraf tutkunları ve içerik üreticileri için depolama seçenekleri sunuyor.

Okula Dönüş Döneminde Sandisk’ten Çantanıza Uygun Depolama Çözümleri
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Yeni bir dönemin başlangıcı yalnızca defter, kalem ve kitaptan oluşan bir alışveriş listesi demek değil. Ödevler, sunumlar, ders kayıtları, kütüphanede indirdiğiniz kaynaklar, hafta sonu çektiğiniz fotoğraflar ve videolar… Hepsi aynı yerde birikebiliyor ve bir süre sonra cihazınız o meşhur “depolama alanı yetersiz” uyarısını vermeye başlayabiliyor.

Yeni döneme başlarken çantanızda yer ayırmanız gereken bir şey daha var: Hızlı, güvenilir ve yanınızda götürebileceğiniz bir depolama çözümü. Sandisk’in her biri farklı bir ihtiyacı karşılamak üzere tasarlanan ürünleri, tam da bu noktada devreye giriyor.

İçerikten Görseller

Okula Dönüş Döneminde Sandisk’ten Çantanıza Uygun Depolama Çözümleri
SNDK_Cruzer_Glide_USB_3-0_Flash_Drive_Left_Angled_OPEN_LR1
3 Kopyası - 2026-09-22T123447.026
3 Kopyası - 2026-09-22T123645.608
3 Kopyası - 2026-09-22T123910.828

SANDISK Cruzer Glide 3.0 USB Flash Disk

SNDK_Cruzer_Glide_USB_3-0_Flash_Drive_Left_Angled_OPEN_LR1

SANDISK Cruzer Glide 3.0 USB Flash Disk, ödevlerinizi, sunumlarınızı ve ders kaynaklarınızı yanınızda taşımanıza yardımcı olacak pratik bir yol sunuyor. USB 3.0 portuna takıldığında standart USB 2.0 belleklere kıyasla daha yüksek okuma hızı sunmak üzere tasarlanan Cruzer Glide 3.0 sayesinde, dosyalarınızı aktarırken daha az beklemeniz mümkün oluyor. Disk, USB 2.0 portlarıyla da geriye dönük uyumlu olarak çalışıyor.

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SANDISK® uygulaması, gizli kalmasını istediğiniz seçili dosyaları parolayla korumanıza yardımcı olabiliyor, diskin geri kalanı ise paylaşıma açık kalıyor. Cruzer Glide 3.0 USB Flash Disk, 256 GB ve 128 GB'ın da aralarında bulunduğu farklı kapasitelerde satışa sunuluyor.

SANDISK Extreme PRO SDHC™ ve SDXC™ UHS-I Kart

3 Kopyası - 2026-09-22T123447.026 SANDISK Extreme PRO® SD UHS-I Kart; fotoğrafçılık kulübüne katılan, okul projelerini sunumla anlatan öğrenciler ve kamerasını sık sık yanında taşıyanlar için güçlü bir seçenek olarak geliyor. 200 MB/sn’ye varan aktarım hızıyla 64 GB kapasiteli Extreme PRO® SD UHS-I Kart, çekim sonrası iş akışınızı desteklemek için kullanışlı bir çözüm sunuyor.

UHS Hız Sınıfı 3 (U3) ve Video Hız Sınıfı 30 (V30) derecelendirmesine sahip Extreme PRO® SD UHS-I Kart, 4K UHD video kaydını ve seri çekim modundaki ardışık çekimleri desteklemek üzere tasarlandı. SANDISK® QuickFlow™ teknolojisi ise kartı boşaltırken geçen süreyi kısaltmaya yardımcı oluyor. Zorlu koşul senaryoları için üretilen ve bu senaryolarda test edilen kart, geçerli ürün özelliklerine tabi olmak kaydıyla sıcaklığa, suya, darbelere ve x-ışınlarına karşı dayanıklı yapısıyla geniş bir çalışma ve ders ihtiyacı yelpazesinde yanınızda olmaya hazır.

SANDISK Ultra Fit USB 3.2 Flash Disk

3 Kopyası - 2026-09-22T123645.608

Dizüstü bilgisayarının depolama alanını hızlıca genişletmek isteyen kullanıcılar için tasarlanan SanDisk Ultra Fit™ USB, uyumlu bilgisayarınıza takıp bırakabileceğiniz kompakt bir tak ve bırak tasarımı sunuyor. SanDisk Ultra Fit™ USB, bu sayede uyumlu cihazlarda depolama alanını genişletmeye yardımcı oluyor.

128 GB kapasiteli model, 400 MB/sn’ye varan okuma hızıyla büyük dosyaları hızlı şekilde aktarmak üzere tasarlandı. USB 3.0 ve USB 2.0 portlarıyla geriye dönük uyumlu olan flash disk, uyumlu dizüstü bilgisayarların yanı sıra belirli tabletler, TV’ler ve daha fazlasıyla çalışıyor.

SD Adaptörlü SANDISK Ultra® microSD Kart

3 Kopyası - 2026-09-22T123910.828

SANDISK Ultra® microSD™ Kart, telefonunu hem ders hem sosyal hayat için kullananların ortak derdi olan yetersiz depolama alanı sorununu gidermeye yardımcı olabiliyor. 256 GB kapasiteli bu microSD™ Kart; uyumlu Android™ akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra uyumlu Chromebook™ ve Windows® dizüstü bilgisayarların kullanılabilir depolama alanını hızla artırabiliyor.

Yüksek aktarım hızları, dosyalarınızı karta hızlıca aktarmanıza yardımcı oluyor, yüksek performansı ise uygulamaların daha hızlı yüklenmesine ve uygulamaların kullanım performansının artmasına yardımcı olabiliyor. Kutudan SD adaptörle birlikte çıkan kart, cihaz uyumluluğuna tabi olmak kaydıyla microSDHC™ ve microSDXC™ destekleyen ana cihazlarla çalışıyor.

Okula dönüş kampanyası kapsamında tüketiciler, yukarıda yer alan ürünleri Türkiye’deki katılımcı perakendecilerde indirimli fiyatlarla satın alabilir (perakendeci koşullarına ve stok durumuna tabidir).

*Gerçek performans; ana cihaz, arayüz, kullanım koşulları, kapasite ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. 1 GB = 1.000.000.000 bayt. Gerçek kullanıcı depolama kapasitesi daha düşük olabilir. Uyumluluk ana cihaza göre değişiklik gösterebilir. Kullanmadan önce cihaz özelliklerini kontrol edin. 4K UHD video desteği; ana cihaz, dosya nitelikleri, kullanım koşulları ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Suya, sıcaklığa, darbelere ve x-ışınlarına karşı dayanıklılık iddiaları, geçerli ürün özelliklerine ve test koşullarına tabidir. Yazılım, uygulama ve parola koruması özellikleri; bulunabilirliğe, uyumluluğa ve geçerli koşullara tabidir. Kampanya fiyatları, bulunabilirlik, zamanlama ve katılımcı perakendeciler değişiklik gösterebilir; perakendeci koşullarına ve yerel bulunabilirliğe tabidir. Üçüncü taraflara ait tüm markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

*Sandisk, Sandisk logoları, Cruzer Glide, QuickFlow, Sandisk Extreme PRO, Sandisk Ultra ve Sandisk Ultra Fit; ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Sandisk Corporation veya bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

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