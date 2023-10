Kitaplardan, ansiklopedilerden hatta belki de okullardan öğrendiğiniz bilgilerden daha fazlasını vadeden birbirinden ufuk açıcı belgeselleri bir araya getirdik.

"Kaliteli" bilgiye erişmek günümüzde neredeyse imkânsız bir hâle geldi. Eğitim kurumlarından öğrendiklerimiz bile zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Belgeseller de işte tam burada yaramıza merhem oluyor diyebiliriz.

İnsana yediği her şeyi sorgulatan, sosyal medya gerçeklerini eleştiren, tehdit altında olan doğa harikalarına doğru yolculuğa çıkartan, zaman ve mekân algısını genişleten birbirinden ufuk açıcı belgesellere hep birlikte bakacağız.

Felsefik bir yolculuk: Examined Life

Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Kwame Anthony Appiah, Judith Butler, Michael Hardt

Kwame Anthony Appiah, Judith Butler, Michael Hardt Yönetmen: Astra Taylor

Astra Taylor IMDb: 7

Cornel West, Slavoj Zizek, Michael Hardt ve Peter Singer gibi ünlü filozoflarla yapılan kısa söyleşileri derleyen belgesel film, felsefeyi akademik dergilerden ve sınıflardan çıkarıp sokaklara geri taşıyor.

Hüzünlendiren ve düşündüren bir belgesel: Where to Invade Next

Yıl: 2015

2015 Oyuncular: Michael Moore, Johnny Fancelli, Christina Fancelli

Michael Moore, Johnny Fancelli, Christina Fancelli Yönetmen: Michael Moore

Michael Moore IMDb: 7.5

Michael Moore, yeni belgeseli Where to Invade Next ile bu kez Finlandiya, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri "işgal ederek" Amerika'nın sosyal ve ekonomik problemlerine çare arıyor.

Sosyal medya gerçeklerini eleştiren: The Social Dilemma

Yıl: 2020

2020 Oyuncular: Tristan Harris, Jeff Seibert, Bailey Richardson

Tristan Harris, Jeff Seibert, Bailey Richardson Yönetmen: Jeff Orlowski-Yang

Jeff Orlowski-Yang IMDb: 7.6

Günümüzde artık hemen hemen herkesin malumu olan sosyal medyanın zararları, kişisel verilerin kullanım tarzı gibi konuları işleyen The Social Dilemma; izlenmesi, izletilmesi elzem olan bir yapım.

İnsana yediği her şeyi sorgulatan: Food, Inc.

Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Michael Pollan, Eric Schlosser, Richard Lobb

Michael Pollan, Eric Schlosser, Richard Lobb Yönetmen: Robert Kenner

Robert Kenner IMDb: 7.8

Modern gıda endüstrisinin göz kamaştırıcı bir "ifşası" olan Food, Inc., hem büyüleyici hem de dehşet verici bir belgesel. Sağlık bilincine sahip herkesin mutlaka izlemesi gereken bu belgesel, hayata karşı bakış açınızı değiştirecek yapımlardan biri.

Ahlaki bir ikilemi irdeleyen: Icarus

Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Bryan Fogel, Dave Zabriskie, Don Catlin

Bryan Fogel, Dave Zabriskie, Don Catlin Yönetmen: Bryan Fogel

Bryan Fogel IMDb: 7.9

Rusya'nın devlet destekli doping programının öyküsünü anlatan Icarus, profesyonel spor meraklıları için ufuk açıcı bir belgesel olduğu kadar, konuya ilgi duymayanları dahi içine çekecek kadar sürükleyici bir anlatıma sahip.

Şüpheciliğe iten: Citizenfour

Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Edward Snowden, Glenn Greenwald, William Binney

Edward Snowden, Glenn Greenwald, William Binney Yönetmen: Laura Poitras

Laura Poitras IMDb: 8

Amerika'daki dinleme skandallarına odaklanan Citizenfour, 21. yüzyılın sivil özgürlüklerinin sarsıcı bir dille inceleyen belgesellerden biri.

Tehdit altında olan doğa harikaları: Chasing Coral

Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Andrew Ackerman, Pim Bongaerts, Neal Cantin

Andrew Ackerman, Pim Bongaerts, Neal Cantin Yönetmen: Jeff Orlowski-Yang

Jeff Orlowski-Yang IMDb: 8

Chasing Coral, izleyenleri Dünya'nın inanılmaz doğa harikalarından, nefes kesici güzelliklerine götürürken diğer taraftan da onların her an tehdit altında olan belirsiz gelecekleri hakkında ciddi uyarılarda bulunuyor.

Odak noktası başarı olan: Steve Jobs: The Lost Interview

Yıl: 2012

2012 Oyuncular: Robert X. Cringely, Steve Jobs

Robert X. Cringely, Steve Jobs Yönetmen: Paul Sen

Paul Sen IMDb: 8

2012 yılında sinemalarda gösterime giren bir belgesel olan Steve Jobs: The Lost Interview, Steve Jobs'ın 1995 yılında Apple'dan ayrıldıktan sonra kurduğu NeXT şirketini yönetirken verdiği 70 dakikalık bir röportajdan oluşuyor.

İçinizi sımsıcak yapacak: My Octopus Teacher

Yıl: 2020

2020 Oyuncular: Craig Foster, Tom Foster

Craig Foster, Tom Foster Yönetmen: Pippa Ehrlich

Pippa Ehrlich IMDb: 8.1

Anlamlı bir bağın her türlü engeli nasıl aşabileceğine dair iç açıcı bir bakış açısı sunan My Octopus Teacher'i izlemeden önce yanınıza bir paket mendil alın deriz. Zira gözyaşlarınız âdeta bir sel gibi akıp gidecek...

Mizahın tepe noktası: Cunk on Earth

Yıl: 2022

2022 Oyuncular: Diane Morgan, Jim Al-Khalili, Shirley J. Thompson

Diane Morgan, Jim Al-Khalili, Shirley J. Thompson Yönetmen: Christian Watt

Christian Watt IMDb: 8.1

Black Mirror'ın yaratıcısı Charlie Brooker'dan Netflix için gelen mini belgesel dizi Cunk on Earth, son zamanların en başarılı işlerinden biri. Dizide Philomena Cunk, alanında uzman olan kişilere insanlığın ilerleyişi hakkında sert sorular soruyor. Acı acı güldüren bu mocumentary (sahte belgesel), uygarlık tarihinin izini sürerek insanlığın geldiği noktayı âdeta gözler önüne seriyor.

Gerçekleri yüzümüze tokat gibi çarpan: Before the Flood

Yıl: 2016

2016 Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Ban Ki-moon, Alejandro G. Iñárritu

Leonardo DiCaprio, Ban Ki-moon, Alejandro G. Iñárritu Yönetmen: Fisher Stevens

Fisher Stevens IMDb: 8.2

Küresel ısınma ve iklim değişikliğini konu edinen Before the Flood, geleceğimiz için daha fazla kaybedecek zamanımızın olmadığını gözler önüne seren en çarpıcı belgesellerden biri. Ayrıca başarılı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun da hem belgeselin prodüktörlüğünü yapıp hem de ücretsiz olarak yayınlatması, onun çevreye karşı olan duyarlılığını bir kez daha gösteriyor.

Başarılarla dolu hayatlara şahitlik ettiğimiz: Genius

Yıl: 2017-

2017- Oyuncular: Samantha Colley, Seth Gabel, Antonio Banderas

Samantha Colley, Seth Gabel, Antonio Banderas Yaratıcı: Kenneth Biller

Kenneth Biller IMDb: 8.2

Her sezonunda dünyanın birbirinden başarılı isimlerine ve onların büyüleyici hikâyelerine odaklanan bu belgesel dizinin 1. sezonunda Albert Einstein, 2. sezonunda Pablo Picasso, 3. sezonunda ise Aretha Franklin'in hayatına tanıklık ediyoruz.

Sulardaki renkli hayat: The Blue Planet

Yıl: 2001

2001 Oyuncular: David Attenborough, Pierce Brosnan, Peter Scoones

David Attenborough, Pierce Brosnan, Peter Scoones Yönetmen: Alastair Fothergill

Alastair Fothergill IMDb: 9

Dünya yüzeyinin üçte ikisi sularla kaplı olmasına rağmen, bilim insanları hem okyanuslar hem de Ay'ın yüzeyi hakkında çok az şey biliyorlar. Bu belgesel dizi, devasa mavi balinalardan, mikroskobik mercan poliplerine kadar suda yaşayan envai çeşit canlının izini sürüyor.

Zaman ve mekân algısını genişleten: Cosmos: A Spacetime Odyssey

Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Neil deGrasse Tyson, Christopher Emerson, Keythe Farley

Neil deGrasse Tyson, Christopher Emerson, Keythe Farley Yönetmen: Bill Pope

Bill Pope IMDb: 9.3

Çok karmaşık konuları bile akıcı ve kolay anlaşılır bir dille somutlaştırarak aktaran bu belgeselde Carl Sagan'ın öğrencisi Neil deGrasse Tyson ile birlikte evrende uçsuz bucaksız bir maceraya atılıyoruz.