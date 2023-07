Oyun/Teknoloji Dünyasını Anlatan Film, Dizi ve Belgeseller

Oyun ve teknoloji dünyasında daha anlatılmayan birbirinden değerli pek çok hikaye var. Bugün ise bu gerçek hikayelerden uyarlanmış dizi, film ve belgeselleri listeleyeceğiz.

Teknoloji ve inovasyon, hayatın her alanını şekillendirdiği gibi, sinema ve belgesel dünyasını da etkiliyor. Son yıllarda birçok film ve belgesel, teknoloji ve internetin hızla gelişen dünyasına ışık tutuyor, baş döndürücü hikayeleri ve dikkat çekici karakterleri büyük perdeye taşıyor. Bu eserler, hem gelişmiş teknolojinin heyecan verici yönlerini hem de doğurduğu etik, hukuki ve toplumsal sorunları inceliyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin kuruluş hikayelerinden, veri gizliliği ve sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisine, icatlar ve buluşlar aracılığıyla sektörel devrimlerden, kişisel hayatları kadar profesyonel başarılarıyla da tanınan bireysel vizyonerlerin hikayelerine kadar, bu filmler ve belgeseller teknoloji ve inovasyonun çok boyutlu dünyasını gözler önüne seriyor. Sizlere oyun ve teknoloji dünyasındaki gerçek hikayeleri anlatan, film, belgesel ve dizilerin yer aldığı bir liste hazırladık.

Akıllı telefon dünyasının ilk yıllarının parlayan yıldızı: Blackberry

Yayın: 2023

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

IMDb: 7,4

Oyuncular: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson

"BlackBerry" filmi, Mike Lazaridis ve Jim Balsillie tarafından yaratılan BlackBerry'nin mobil iletişimde devrim yaratan yükselişi ve akıllı telefonlara uyum sağlayamadığı için yaşadığı dramatik çöküşün hikayesini anlatıyor. Kısa sürede küresel bir başarıya ulaşan bu cihaz, hem iş hem de eğlence dünyasında vazgeçilmez bir araç haline gelmiş, ancak sonrasında teknolojik gelişmelerin hızına ayak uyduramayarak piyasa değerini kaybetmişti.

Herkesin bildiği o oyunun tarihi hikayesi: Tetris

Yayın: 2023

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 7,4

Oyuncular: Taron Egerton, Mara Huf, Miles Barrow

Tetris, dünyanın en sevilen video oyunlarından biri olan Tetris'in global ölçekte nasıl popüler hale geldiğinin çarpıcı öyküsünü işliyor. Filmde, Henk Rogers'ın 1988 yılında Tetris'i keşfetmesi ve oyunun yaratıcısı Alexey Pajitnov ile birlikte oyunu geniş kitlelere sunmak için Sovyetler Birliği'ne riskli bir seyahate çıkması anlatılmakta.

Sosyal ağların yaygınlaşmasının mihenk taşını anlatan: The Social Network (Sosyal Ağ)

Yayın: 2010

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7,8

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Hustin Timberlake

The Social Network, Harvard öğrencisi Mark Zuckerberg'ün 2004 yılında Facebook'u oluşturmasını ve ardından gelen hukuki zorlukları anlatıyor. Film, Zuckerberg'ün hem sosyal hayatı hem de iş ortaklarıyla olan ilişkileri üzerinden, başarıya giden yolda karşılaşılan zorlukları ve çatışmaları ele alıyor.

Apple'ın efsane kurucusunun hikayesini izlemek isteyenlere: Steve Jobs

Yayın: 2015

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7,2

Oyuncular: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen

Steve Jobs filmi, Apple'ın kurucu ortağı ve teknoloji vizyoneri Steve Jobs'ın yaşamını ve kariyerini merkeze alıyor. Film, Jobs'ın üç ikonik ürün lansmanı etrafında şekillenen ve kişisel ve profesyonel hayatındaki çatışmaları işleyen bir anlatı sunuyor.

Araba sileceklerinin patent savaşının anlatıldığı: Flash of Genius (Zeka Pırıltısı)

Yayın: 2008

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7,0

Oyuncular: Greg Kinnear, Lauren Graham, Alan Alda

Flash of Genius, mucit ve profesör Robert Kearns'ın otomatik silecek sistemini icat etmesini ve bu icadının otomobil devleri tarafından haksız yere kullanılmasının ardından adaleti sağlamak için verdiği hukuki mücadeleyi anlatıyor. Film, Kearns'ın hem kişisel yaşamını hem de patent hakkı için verdiği büyük savaşı detaylı bir şekilde izleyiciye sunuyor.

Otomobil devlerinin arasındaki mücadeleyi anlatan: Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları)

Yayın: 2019

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

IMDb: 8,1

Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

Ford v Ferrari, otomobil tasarımcısı Carroll Shelby ve sürücü Ken Miles'ın, Ford Motor Company adına 1960'larda Enzo Ferrari'nin neredeyse yenilmez Le Mans yarış arabalarına meydan okuyarak bir yarış arabası oluşturmayı amaçlayan hikayesini anlatıyor. Film, bu ikilinin kişisel ve profesyonel çatışmaları boyunca teknolojik ve kurumsal engellere karşı koymalarını ve kendi içlerindeki demirleri aşmalarını konu alıyor.

Bilgisayarın mucidi olarak kabul edilen Alan Turing'in hikayesini anlatan: The Imitation Game (Enigma)

Yayın: 2014

Tür: Biyografi, Dram, Gerilim

IMDb: 8,0

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

The Imitation Game, II. Dünya Savaşı sırasında Almanların Enigma kodunu kırmaya çalışan Britanyalı matematikçi ve kriptoanalist Alan Turing'in hayatını ve çalışmalarını konu alıyor. Film, Turing'in bu karmaşık kodu kırma sürecini ve aynı zamanda cinsel yönelimi nedeniyle karşılaştığı zorlukları ve ayrımcılığı işliyor.

Aaron Swartz'ı daha çok tanımak isteyenlere: The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz (İnternetin Öz Evladı: Aaron Swartz'ın Hikayesi)

Yayın: 2014

Tür: Belgesel, Biyografi, Suç

IMDb: 8,0

Oyuncular: Aaron Swartz, Tim Berners-Lee, Cindy Cohn

The Internet's Own Boy belgeseli, internet aktivisti ve Reddit'in kurucu ortaklarından Aaron Swartz'ın hayatını ve etkisini ele alıyor. Film, Swartz'ın bilgiye erişim hakkı ve internet özgürlüğü konularındaki eylemlerini, hukuki zorluklarla karşılaşmasını ve trajik ölümünü detaylı bir şekilde anlatıyor.

Oyun dünyasının derinlemesine incelendiği: High Score

Yayın: 2020

Tür: Belgesel serisi

IMDb: 7,4

Oyuncular: Charles Martinet, Rebecca Ann Haineman, Nolan Bushnell

High Score belgesel dizisi, video oyunlarının altın çağını, yaratıcılarını ve oyunları oynayan kültürü derinlemesine inceliyor. Her bölüm, çığır açan oyunların yaratılmasından, oyun endüstrisinin hızla gelişmesine ve e-sporların doğuşuna kadar, video oyun tarihindeki önemli dönüm noktalarını ve kişileri ele alıyor.

Sosyal medyaların insan psikolojisi üzerine etkilerinin incelendiği: The Social Dilemma (Sosyal İkilem)

Yayın: 2020

Tür: Belgesel, Dram

IMDb: 7,6

Oyuncular: Tristan Harris, Jeff Seibert, Bailey Richardson

The Social Dilemma belgeseli, sosyal medya platformlarının ve diğer internet teknolojilerinin toplum, insan psikolojisi ve bilgiye erişim üzerindeki derin etkilerini ele alıyor. Teknoloji sektöründeki eski çalışanlar ve uzmanlar, bu platformların manipülatif tasarım özelliklerini, veri gizliliği konularını ve demokrasinin potansiyel tehditlerini aydınlatıyor.

Facebook ve Cambridge Analytica veri skandalının anlatıldığı: The Great Hack

Yayın: 2019

Tür: Belgesel

IMDb: 7,0

Oyuncular: Brittany Kaiser, David Carroll, Paul-Olivier Dehaye

The Great Hack belgeseli, Facebook ve Cambridge Analytica veri skandalını merkezine alarak, kişisel verilerin modern politikada nasıl bir silah haline geldiğini inceliyor. Belgesel, kişisel verilerin manipülatif amaçlarla kullanılmasının demokrasiyi nasıl tehdit ettiğini ve bu skandalın dünya çapında etkilerini derinlemesine ele alıyor.

Spotify'ın kurulma yolcuğunu merak edenlere: The Playlist

Yayın: 2022

Tür: Biyografi

IMDb: 7,5

Oyuncular: Christian Hillborg, Edvin Endre, Ella Rappich

The Playlist, İsveçli girişimciler Daniel Ek ve Martin Lorentzon'un, Spotify'ı yaratıp müzik endüstrisini ücretsiz ve yasal müzik akışıyla dönüştürme yolculuklarını anlatıyor. Film, bu ikilinin nasıl bir teknoloji devrimi başlattığını ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları ve başarıları ayrıntılı bir şekilde işliyor.

Michael Moore sevenlerin yakından bakabileceği: Where to Invade Next (Şimdi Nereyi İşgal Edelim?)

Yayın: 2015

Tür: Belgesel, Komedi

IMDb: 7,5

Oyuncular: Michael Moore, Johnny Fancelli, Christina Fancelli

Where to Invade Next belgeseli, ünlü yönetmen Michael Moore'un, Amerika Birleşik Devletleri'nin çözemediği bir dizi sosyal sorun için çözümler aramak üzere çeşitli Avrupa ve Afrika ülkelerini 'işgal etmesini' konu alıyor. Moore, bu ülkelerin eğitim, sağlık hizmetleri, kadın hakları ve ceza adaleti gibi alanlarda nasıl daha başarılı olduğunu keşfeder ve Amerika'nın bu başarıları nasıl kendi toplumuna uygulayabileceğini sorguluyor.

Günümüzde artık her yerde olan elektriğin standartlaşma savaşı: The Current War (Elektrik Savaşları)

Yayın: 2017

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 6,5

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Oliver Powell, Sofya Ally

The Current War, 19. yüzyılın sonlarında Thomas Edison, Nikola Tesla ve George Westinghouse arasında elektriğin geleceğini belirlemek için yaşanan acımasız rekabeti konu alıyor. Film, Edison'un doğru akımı (DC) ve Westinghouse'un alternatif akımı (AC) arasındaki mücadeleyi, bu büyük mucitlerin kişisel ve profesyonel hayatlarından kesitlerle anlatıyor.

Dünyanın beyni olma yolculuğunda felsefi sorgular: Google and the World Brain

Yayın: 2013

Tür: Belgesel, Dram

IMDb: 6,7

Oyuncular: Brendan Price, Nicolas Chapman, Molly Malcolm

Google and the World Brain, Google'ın tüm dünyadaki kitapları dijitalleştirmek ve insan bilgisinin evrensel bir kütüphanesini oluşturmak için yaptığı girişimi ve bu süreçte ortaya çıkan entelektüel mülkiyet hukuku sorunlarını konu alıyor. Film, bu büyük ölçekli projenin hem olumlu potansiyelini hem de çeşitli kültürel, yasal ve felsefi sorunları tartışıyor.

Uber'in yükselişini konu olan: Super Pumped: The Battle for Uber

Yayın: 2022

Tür: Biyografi, Dram

IMDb: 7,3

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Kerry Bishe

Super Pumped dizisi, girişimci Travis Kalanick'ın liderliğinde Uber'in yükselişini ve çalkantılı yolculuğunu konu alıyor. Dizi, Kalanick'ın agresif büyüme stratejileri, şirket içindeki çatışmalar ve Uber'in hem teknoloji endüstrisini hem de toplumu değiştiren yıkıcı etkisini ele alıyor.

Ülkemizin ilk yerli arabasının üretilme sürecinin anlatıldığı: Devrim Arabaları

Yayın: 2008

Tür: Dram

IMDb: 8,0

Oyuncular: Haluk Bilginer, Taner Birsel, Charles Carroll

Devrim Arabaları, 1961 yılında Türkiye'de tamamen yerli üretim olan ilk otomobilin, "Devrim"in üretim hikayesini anlatıyor. Film, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla başlayan bu zorlu ve heyecan verici yolculuğu, mühendislerin karşılaştığı engeller ve başarıları üzerinden izleyiciye aktarıyor.