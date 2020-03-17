Corona Virüsü Okulların Kapalı Kalma Süresini Uzatabilir

Dünyada ciddi bir endişe oluşturan ve hızla yayılan Corona virüsüne (COVID-19) karşı birçok önlem alınmış durumda. Ülkemizde de görülen virüs vakalarından sonra eğitim öğretime üç haftalık bir ara verilmişti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın son açıklamalarıysa durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki Corona virüsü (COVID-19) vakalarının 47'yi bulduğunu belirten bir açıklama yaptı. Açıklamalarında şu ana kadar herhangi bir can kaybının görülmediğini belirten Koca, bu durumun can kaybı olmayacağı anlamına gelmediğinin de altını çizdi.

Corona virüsüne ilişkin yeni bir açıklamaysa Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan geldi. Habertürk'ün hazırladığı habere göre Kara, "Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1,5-2 aylık periyodu da bu şekilde atlatabilirsek, o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek" açıklamalarında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da belirttiği üzere vakaların çoğu yurt dışından gelen kişiler aracılığıyla ortaya çıktı. Bu konunun altını tekrar çizen Prof. Dr. Kara, "Hâlâ ülke içerisinde dolaşımın olmadığını bildiğimiz için ekstra bir önlem almaya bugün gerek yok. Ama yarın baktık ki farklı bir vakamız var, farklı bir şekilde seyrediyor, o zaman bu önlemler direkt olarak lokantaların kapatılması, alışveriş merkezlerinin tamamen kapatılması, marketlerin belirli saatlerde çok az sayıda veya belirli sayıda kişinin içeride bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalmasının organize edilmesini sağlayacak şekilde olabilir" şeklinde bir açıklama getirdi.

Bilindiği üzere ülkemizdeki vaka sayısı onu bulmadan okullarda eğitime ara verilmişti. Bu konu hakkında açıklama getiren ve erken önlemlerin virüsün yayılması konusunda ciddi bir etken olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek."

Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir

Virüsün yayılması konusundaki yorumlarına okulların kapalı kalma süresi üzerinden devam eden Kara, şu an için net bir şey söylemenin mümkün olmadığını, kararların önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre alınacağını aktardı. Prof. Dr. Kara, sürenin uzayabileceğini ancak kısalmasını beklemediğini kaydetti.

Virüsle ilgili farklı başlıklara da değinen Prof. Dr. Kara, aşı konusunda da açıklamalarda bulundu. Kara'nın açıklamalarına göre virüs hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olsak da virüs hâlâ tamamen anlaşılabilmiş değil. Farklı yaş gruplarındaki etkilerin incelenmesi ve bir aşının bulunmasıysa bir yılı bulabilir. Kara, en iyi ihtimalle aşıyı önümüzdeki senenin ocak ayında beklediğini belirtti