Okyanus Tabanının Neredeyse Beşte Biri Haritalandı

Dünyadaki okyanuslarının tabanının haritalandırılması için yola çıkan Seabed 3030 Project sayesinde, bu tabanın yüzde 19'u haritalandırıldı. Proje 3 yıl önce yola çıktığında bu oran yalnızca yüzde 6 civarıydı.

İnsanlık olarak, Ay'ın yüzeyi hakkında Dünya'mızdaki okyanusların tabanına göre çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Bununla birlikte görünüşe bakılırsa bu durum artık değişiyor. Seabed 3030 Project'ten bilim insanlarının yeni çalışmalarıyla birlikte, okyanus tabanlarının yüzde 19'u haritalandırıldı. 2017 yılında Seabed 2030 Project yola koyulduğunda bu oran yalnızca yüzde 6'ydı.

Yeni verilen oldukça önemli bir kısmı, proje ortağı GEBCO'nun şebekesinin topladığı yaklaşık 5,6 milyon mil karelik (yaklaşık 14 milyon kilometre kare) verilerden geldi. Seabed 2030'un belirttiğine göre bu sayı, Avustralya'nın neredeyse 2 katına tekabül ediyor. Seabed 2030 girişimine 133 katkıcı, ortak ve destekçi yardımcı oluyor. GEBCO'nun son verileri de dahil olmak üzere verilerden bazıları kamuya açıktı ancak yakın zamana kadar devredilmiş değildi.

Gemi verileri ve robotik haritalandırma teknelerinden de yardım alınıyor

Seabad 2030'un organizasyon liderleri, boşlukları doldurmak için başka şeylerin yanı sıra kitle kaynaklı gemi verilerinden ve hatta robotik haritalandırma teknelerinden de yararlanıyor. Bütün bunlara rağmen 2030'a kadar her şeyi haritalandırma hedefine ulaşmak için daha çok iş var ve bunların çoğu derin denizlerde yapılacak.

Tüm bunlara rağmen, tam bir harita birçok seviyede faydalı olabilir. Okyanus tabanını haritalandırmak insanlığın okyanusları (ve dalgalarla tsunamileri) kavrayışını geliştirebilir, deniz yaşamı popülasyonlarını sürdürülebilir kılmaya yardımcı olabilir ve hatta deniz altı veri kablolarını yerleştirmeye destek olabilir. Eğer Seabed 2030 çevreyi koruyabilir ve herkes için veri erişimini geliştirebilirse, proje için harcanan zamana değebilir.

Seabed'in geçen seneki haritalandırma oranı yüzde 15'ti. Önümüzdeki 10 yılda haritalandırılması gereken arta kalan yüzde 81'lik alan, Mars'ın yüzeyinin yaklaşık 2 katı büyüklükte. Çok sayıdaki bölgede hâlâ doğrudan bir yankı sondajı imkânımız olmasa da bu, bu bölgeler hakkında hiç bilgi sahibi olmadığımız anlamına gelmiyor. Uzaydaki uydulardan gelen çekimler bize bu haritalandırılmamış okyanus tabanları hakkında önemli bilgiler sunuyor.