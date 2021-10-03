Gün içinde şehir gürültüsünden başka hiçbir şey duymayan kulaklarımıza iyi gelecek keyifli bir internet sitesi önerimiz var. Kişisel zevkinize göre sesleri dilediğiniz gibi kontrol edebildiğiniz bu internet sitesi size okyanusun ortasında hissettirecek.

Gürültü kirliliğinin ve şehir hayatında duymaya alıştığımız seslerin insan psikolojisi ve genel sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik pek çok araştırma var. Bu araştırmalarla varılan genel sonuç ise pek çoğumuza artık normal gelen şehir gürültüsünün ve bu devasa kirliliğin bize çok da iyi gelmediği; sağlığımıza ve psikolojimize zarar verdiği yönünde.

Bunun yanında, yağmur sesi, deniz sesi, şelalelerin sesi gibi doğadan gelen seslerin ise stres seviyesini azalttığı ve hatta kimi ağrıların şiddetini de düşürdüğü yönünde araştırmalar var. Tabii ki bu sesleri bir doğa yürüyüşü esnasında dinlemek en güzeli ama kayıtlarını dinlemenin bile işe yaradığı biliniyor. Biz de size tam da bu konuda çok iyi gelebilecek bir internet sitesi önerisi ile geldik.

VirtOcean, size sakin bir günden ya da fırtınalı bir andan sesler sunuyor:

Bir deniz kenarında dalgaların sesini dinlemenin huzur vermeyeceği çok az insan vardır. VirtOcean, eğer o insanlardan değilseniz size sunduğu seslerle keyifli bir deneyim sunuyor. Üstelik kullanması da oldukça basit.

Tek yapmanız gereken buraya tıklamak ve internet sitesini ziyaret etmek. Ardından da size sunulan kategorilerden dilediklerinizi seçerek kendinize özel bir ses oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca okyanus seslerine ek olarak martılar, suda hareket eden bir tekne ya da suyun altındaki mercanların sesi gibi seçenekler de eklemeniz ve dahil ettiğiniz tüm seslerin seviyesini de belirlemeniz mümkün. Son olarak, mutlaka kulaklıkla dinlemenizi öneririz. Şimdiden keyifli dinlemeler.