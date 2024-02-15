ABD'de silahlı saldırılarda hayatını kaybeden çocukların sesleri, yapay zekâ ile yeniden oluşturup senatörlere seslenmekte kullanıldı.

Sık sık silahlı saldırılarla gündem olan ABD'de çok sayıda çocuk, okul baskınlarının kurbanı oluyor. Bireysel silahlanmada daha sıkı kontrollerin uygulanmasını isteyen aileler, şimdi The Shotline adlı bir uygulama ile hayatını kaybeden çocuklarının sesiyle senatörlere dertlerini anlatmaya çalışıyor. Yapay zekânın oluşturduğu sesler, otomatik aramalarla senatörlere silahlanmanın kontrol altına alınması çağrısında bulunuyor.

Genç yetişkinlerden 10 yaşında çocuklara kadar altı kurbanın seslerinin yapay zekâ ile yeniden oluşturulduğu bu sistemde, kişiler kendi adres kodlarını girerek temsilcilerinin aranmasını sağlıyor. Projenin mimarı olan Manuel ve Patricia Oliver çiftinin, 2018'de bir saldırıda hayatını kaybeden çocukları Joaquin'in sesinden temsilcilere gönderilen mesajda "Geri geldim çünkü ailem, sizi aramak için yapay zekâyı kullanarak sesimi yeniden oluşturdu. Benim gibi diğer kurbanlar da arayacak." sözleri kullanılırken, bireysel silahlanmanın kontrol edilmesi talep ediliyor.

6 kurbanın sesiyle mesaj gönderilebiliyor

Sesleri klonlamak için Oliver çifti ElevenLabs'ın ses klonlama teknolojisini kullanıyor. Bir süre önce 80 milyon dolar yatırım alan ElevenLabs, yakın zamanda ABD Başkanı Biden'ın sesinin taklit edildiği bir karalama kampanyasında da gündeme gelmişti. Orada da bazı kişiler, ElevenLabs'ın programlarını kullanarak kampanyayı yürütmüştü. Firmanın geliştirdiği yapay zekâ, birkaç dakikalık ses kaydını kullanarak 12 dilde konuşma oluşturabiliyor.

Öte yandan bu çalışma bir etik tartışmasını da beraberinde getirdi. Yapay zekâ üretimi sesler kullanılarak otomatik aramalar yapılması yasaklanmıştı, ElevenLabs ise insanların, izinlere ve haklara sahip olmaları durumunda ölmüş akrabalarının seslerini klonlamalarını sağlıyor. Ailelerin, çocuklarının sesleri üzerinde hak sahibi olup olmadığı ise tartışılıyor.