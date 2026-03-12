OLED Ekranlı MacBook Air Bekleyenlere Kötü Haber: Ne Zaman Gelecek?

Apple, MacBook Pro modellerine bu yıl OLED ekran getirecek. Peki MacBook Air'lara bu teknoloji ne zaman gelecek?

Apple’ın uzun yıllardır MacBook modellerine OLED ekran ekleyeceği konuşuluyordu. Bu sene de nihayet bunun gerçekleştiğini göreceğiz. Ancak OLED ekranlı MacBook’lar yalnızca üst seviyelerdeki cihazlarda karşımıza çıkacak. 2026 sonuna doğru MacBook Pro’da OLED ekran nihayet kullanılacak.

Kullanıcılar, daha uygun fiyatlı Mac modeli olan MacBook Air’da ne zaman OLED yer alacağını merak ediyordu. Gelen yeni bilgiler bu konuda moral bozucu detayları bizlerle buluşturdu. Öyle ki OLED’li MacBook Air için daha çok beklememiz gerekecek.

2028 veya 2029’a kadar gelmeyebilir

Bloomberg tarafından konuya yakın kaynaklara dayandırılarak ortaya atılan bilgilere göre Apple, OLED ekranlı MacBook Air modelini 2028 yılından önce piyasaya sürmeyi planlamıyor. Yani uygun fiyatlı OLED ekranlı MacBook Air modelini görmek için yıllar boyunca beklememiz gerekiyor.

Bunun nedenine bakalım. Büyük ve yüksek kaliteli OLED ekranların maliyeti oldukça pahalı. Bu teknolojinin Apple’ın orta segmentteki daha bütçe dostu cihazlarında kullanılabilecek kadar fiyatının düşmesi için biraz zaman gerekiyor. Bu yüzden de hemen Air modellerine gelmeyecek, sadece Pro’da kullanılacak.

iPhone ve Apple Watch’ta yıllardır OLED ekran var. iPad tarafında ise 2024 itibarıyla Pro modellere gelmişti. Şirketin hedefi tüm ürünlerine bu panel teknolojisini entegre etmek. OLED ekranlar, Apple'ın mevcut Mac'lerinde kullandığı LCD ve mini-LED ekranlara göre daha iyi kontrast sunarak daha zengin renkler ve daha derin siyahlar sağlıyor. Ayrıca daha geniş görüş açılarını destekliyor ve siyah pikseller ışık saçmadığı için genellikle daha enerji verimli oluyor.