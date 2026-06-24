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OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

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OMODA ve JAECOO'nun 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve finansman seçenekleri SUV tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. İşte OMODA ve JAECOO modellerine özel indirimler, kredi fırsatları ve güncel fiyat listesi.

OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

OMODA ve JAECOO, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve SUV odaklı ürün gamlarıyla Türkiye otomobil pazarında dikkat çeken markalar arasında yer alıyor. OMODA 5 ve JAECOO 7 gibi modelleriyle farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden markalar, sundukları donanım seviyeleri ve yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor.

2026 yılında OMODA ve JAECOO tarafından sunulan güncel fiyat listeleri, kampanyalar ve finansman fırsatları otomobil satın almayı düşünen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte OMODA ve JAECOO sıfır araç fiyatlarını, devam eden kampanyaları, kredi seçeneklerini ve markaların sunduğu güncel avantajları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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OMODA ve JAECOO Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026
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OMODA ve JAECOO Tüm Modeller Fiyat Listesi

OMODA 7

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
OMODA 5 1.999.000 TL -
OMODA 7 2.680.000 TL -
JAECOO 7 Revive 2.130.000 TL -
JAECOO 7 Evolve 4x2 2.590.000 TL 2.390.000 TL
JAECOO 7 Evolve 4x4 2.660.000 TL -

OMODA ve JAECOO Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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OMODA 5 Ultra Kampanyası

OMODA 5 Ultra, bireysel müşterilere özel sunulan 399 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya, SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılar için avantajlı finansman seçenekleri sağlıyor.

OMODA 7 Neo Kampanyası

OMODA 7 Neo, ticari müşterilere özel 600 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi desteğiyle dikkat çekiyor. Sunulan faizsiz finansman kampanyası sayesinde OMODA 7 Neo'ya daha avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün oluyor.

JAECOO Kampanyası

JAECOO modellerinde 140 bin TL'ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600 bin TL kredi avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında mevcut aracını takasa veren kullanıcılar ek avantajlardan yararlanırken, uygun finansman seçenekleriyle yeni JAECOO sahibi olabiliyor.

JAECOO 7 Evolve (4x2) Kampanyası

JAECOO 7 Evolve (4x2), 75 bin TL'ye varan takas desteği ve ticari müşterilere özel 600 bin TL kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Sunulan kampanya, SUV segmentinde yeni araç sahibi olmak isteyen kullanıcılar için avantajlı satın alma koşulları sağlıyor.

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