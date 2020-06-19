Samsung, BTS Edition Ürünlerini Ön Siparişe Açtı

Bugün erken saatlerde Güney Kore ve diğer bölgelerde ön siparişe açılan BTS temalı Samsung Galaxy ürünleri, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Öyle ki Samsung'un ana vatanı Güney Kore'de ön siparişler başladıktan yalnızca bir saat sonra stoklar tükendi.

Bu yılın başlarında Samsung, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli müzik grubu BTS ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. Yapılan anlaşma sonucu BTS temalı Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ ürünlerini geçtiğimiz günlerde tanıtan şirket, bugün birçok farklı bölgede bu ürünleri ön siparişe açtı.

Samsung’un ana vatanı Güney Kore’de ön siparişlerin başlamasından yalnızca bir saat sonra BTS temalı Galaxy S20+ 5G ve Galaxy Buds+’ı içeren paketin tüm stokları tükendi. Benzer şekilde Singapur’da da stoklar tükenirken ABD ve İngiltere gibi pazarlarda Galaxy S20+ BTS sürümünün hâlâ stoklarda bulunduğu açıklandı.

BTS temalı Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+'ı içeren paket, 1.320 dolardan ön siparişe açıldı:

Bugün birçok farklı ülkede siparişleri başlayan BTS Edition serisi, içerisinde BTS temalı bir kablosuz şarj cihazı, sınırlı sayıda üretilmiş özel bir kılıf, özel bir poster, Galaxy S20+ 5G ve Galaxy Buds+ ile birlikte sunuluyor. Kullanıcılar, tüm bu ürünlere 1.320 dolar gibi bir fiyatla ön siparişle sahip olabilirken aynı zamanda BTS temalı Galaxy Buds+’ı ayrı bir ürün olarak da satın alabiliyorlar.

Ana vatanındaki ön sipariş satış rakamlarından oldukça memnun olduğunu düşündüğümüz Samsung, Güney Kore içerisindeki BTS Edition siparişlerini 29 Haziran itibarıyla kullanıcılara göndermeye başlayacak. Öte yandan diğer ülkelerde gönderilerin 9 Temmuz tarihinden sonra başlaması planlıyor.

BTS Edition serisinden sadece telefonla ilgilenen Güney Koreli hayranlar, 1 Temmuz’dan itibaren BTS temalı Galaxy S20+’ı satın alabilecekler. Peki, sizce Samsung’un dünyanın en popüler müzik gruplarından biriyle iş birliğine giderek çıkardığı BTS Edition ürünleri nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.