Samsung'un One UI 6.1.1 güncellemesiyle Galaxy ses ekolayzeri tamamen yenilendi ve kullanıcı deneyimini geliştiren yeni seçenekler eklendi.

Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi ile Galaxy cihazlarının ses ekolayzerinde önemli bir yenilik yaptı. Yapılan güncellemeyle birlikte kullanıcıların daha zengin bir ses deneyimi yaşamalarına olanak tanıyor.

Güncellemeyle birlikte ses ekolayzeri tamamen yenilendi. Artık kullanıcılar ayarlarını daha rahat bir şekilde kontrol edebilecek. Ön ayar seçenekleri, liste görünümünden çıkarak basit butonlar haline dönüştü. Kullanıcılar, ön ayarları seçerken daha fazla alan bulacak ve her seçeneğin altında kısa açıklamalarla hangi ayarın ne anlama geldiğini görebilecekler.

Ses ekolayzerinde dönüşüm

Yeni güncellemeyle birlikte eşitleyici seçenekleri de yeniden adlandırıldı. Düz, Net, Bass Artırma, Dinamik ve Treble Artırma gibi seçenekler, dinleme deneyimini optimize etmeyi daha da kolaylaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar farklı müzik türleri ve içerikler için en uygun ayarı seçebilecek.

Samsung'un One UI 6.1.1 güncellemesi, Galaxy kullanıcılarına daha net ve dengeli bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu gelişmeler müzik dinleme, video izleme ve telefon görüşmeleri gibi günlük kullanımlarda ses kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması açısından önem taşıyor.