Samsung Vietnam'ın bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği için hazırladığı bir video sızdırıldı. Bu video, merakla beklenen Galaxy S24 FE'nin ne zaman duyurulacağını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir Galaxy S24 FE isimli telefonuyla gündemde. Açık konuşmak gerekirse uygun fiyatlı olması beklenen telefonun zaten pek çok özelliği ortaya çıktı. Ancak Samsung, bugüne dek konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Şimdiyse Galaxy S24 FE ile ilgili heyecanı artıracak bir gelişme yaşandı. Samsung'un Galaxy S24 FE lansmanı için hazırlamış olabileceği bir video sızdırıldı. Bu video, lansman tarihini ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S24 FE, 26 Eylül'de tanıtılabilir

Samsung Vietnam'a ait olduğu düşünülen videoya göre Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini 26 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Bu etkinlikte Galaxy S24 FE'nin yanı sıra Galaxy Tab S10 tabletler de duyurulabilir.

Tabii şu an için Samsung cephesinden yapılmış resmî bir açıklama olmadığı bilgisini de verelim. Sızdırılan videonun gerçeği yansıtmama olasılığı olduğunu da unutmamak gerek.

İşte Samsung Galaxy S24 FE lansmanı için sızdırılan video

Peki Samsung Galaxy S24 FE neler sunacak?