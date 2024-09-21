YouTuber MrWhosetheboss, iPhone 16 serisini batarya testine soktu. Samsung Galaxy S24 Ultra'ya karşı yapılan test, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dün itibarıyla resmî olarak satışa sunduğu iPhone 16 serisi, teknoloji tutkunlarının yeni test aleti hâline geldi. Bu bağlamda; bilindik teknoloji YouTuber'larından MrWhosetheboss, iPhone 16 serisine batarya testi yaptı. YouTuber, yeni iPhone'ları Samsung Galaxy S24 Ultra ile karşı karşıya getirdi.

MrWhosetheboss tarafından yapılan batarya testi önemliydi. Çünkü YouTuber, telefonları gerçek kullanım durumlarına göre test etti. Telefonların kameraları açıldı, galeri uygulamalarında dolaşıldı ve hatta oyunlar oynandı. Elde edilen sonuçlar ise dikkat çekiciydi.

Hiçbir iPhone, Samsung Galaxy S24 Ultra'ya yetişemedi

Yapılan test, 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan Samsung Galaxy S24 Ultra'nın, en yeni iPhone'ların tümünden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Bu arada; geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde iPhone 16 Pro Max'in 4.685 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu bilgisinin paylaşıldığını belirtelim. Evet, iPhone 16 Pro Max'in batarya kapasitesi daha düşüktü ancak iOS veya A18 Pro işlemci, batarya konusunda ciddi bir katkı sağlamıyordu.

Yapılan testin sonuçları şöyle:

Telefon Kullanım süresi Samsung Galaxy S24 Ultra 12 saat 31 dakika iPhone 16 Pro Max 11 saat 22 dakika iPhone 15 Pro Max 9 saat 35 dakika iPhone 16 Plus 8 saat 45 dakika iPhone 16 Pro 8 saat 19 dakika iPhone 16 8 saat 19 dakika iPhone 15 7 saat 45 dakika

iPhone 16'nın Samsung Galaxy S24 Ultra ile karşı karşıya geldiği batarya testini aşağıdan izleyebilirsiniz

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