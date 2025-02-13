Samsung'un ilk üç katlanabilir telefonu Galaxy G Fold ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Galaxy G Fold, 6.49 inç kapak ekranı ve iki ayrı ekranlı tasarımıyla Z Fold 7’den farklı bir yaklaşıma sahip.

Samsung’un ilk üç katlanabilir telefonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Galaxy G Fold ve Z Fold 7 arasındaki bağlantı dikkat çekiyor.

Samsung’un ilk üç katlanabilir telefonu ile ilgili önemli bilgiler gündeme geldi. İşte detaylar!

Samsung'un üçe katlanabilen telefonundan ilk detaylar

Samsung’un üç katlanabilir telefonunun “Galaxy G Fold” adıyla satışa sunulması bekleniyor. Sızan bilgilere göre, cihazın kapak ekranı 6.49 inç olacak. Aynı ekran boyutunun, yeni Galaxy Z Fold 7 modelinde de ikinci ekran olarak kullanılacağı belirtiliyor. Ekran boyutu, önceki model olan Z Fold 6’nın 6.3 inçlik kapak ekranına göre küçük bir artış anlamına geliyor. Samsung’un geçtiğimiz yıl belirli bölgelerde satışa sunduğu Z Fold Special Edition modelinde de aynı büyüklükte (6.49 inçlik) bir kapak ekranı bulunuyordu. Şirketin, bu ekran boyutunu yeni modellerinde de sürdürmesi bekleniyor.

Samsung’un Galaxy G Fold modeli, Huawei Mate XT’den farklı bir tasarım anlayışıyla geliyor. Huawei Mate XT, hem içe hem dışa katlanabilen 10.2 inçlik tek bir ekran kullanırken, Samsung’un cihazında iki ayrı ekran bulunacak. Galaxy G Fold’un ana ekranı, iki kez içe doğru katlanarak kullanılmadığında dış etkenlere karşı korunacak. Tasarımın cihazın dayanıklılığını artırması beklenirken, aynı zamanda maliyetini ve ağırlığını artırabileceği belirtiliyor.

Samsung’un yeni üç katlanabilir telefonunun çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleriyle birlikte yaz aylarında tanıtılma ihtimali yüksek görünüyor.