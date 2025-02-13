Samsung Galaxy A36’nın tasarımı 360° görüntülerle ortaya çıktı. 6.6 inç OLED ekran, 50 MP kamera ve Snapdragon 6 Gen 3 işlemciyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung’un orta segment A serisindeki yeni modeli Galaxy A36, sızdırılan 360° görüntülerde gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan Galaxy A56 ile büyük benzerlik taşıyan cihazın yeni detayları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A36 modelinin tasarımı yayımlanan 360° videolarla sızdırıldı. Samsung’un bu yıl kamera modülü tasarımına yöneldiği görülürken, cihazın teknik detayları da belli olmaya başladı.

İşte Samsung Galaxy A36 tasarımı ve özellikleri

Samsung Galaxy A36’nın ön tarafında 6.6 inç büyüklüğünde OLED ekran bulunuyor. Telefonun arka kısmında 50 MP ana kamera yer alırken diğer iki kamera hakkında henüz net bilgiler paylaşılmadı. Samsung, bu modelde bağımsız lens çıkıntıları yerine kamera modülü tasarımını tercih etmiş durumda.

Galaxy A36, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Cihazda 5.000 mAh kapasiteli batarya bulunurken, 45W hızlı şarj desteği sunuluyor. Serinin üst modeli olan Galaxy A56 ise benzer teknik özelliklere sahip olsa da işlemci tarafında Exynos 1580 kullanıyor. Öte yandan Samsung’un Galaxy A36, A56 ve A26 modellerini mart ayı ortasında tanıtması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, Samsung'un yeni A serisi hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.