Samsung, Galaxy S25 serisi için ilk yazılım güncellemesini yayınladı. Güncelleme, güvenlik açıklarını giderirken şarj, çağrılar ve kamera performansına odaklanıyor.

Samsung, Galaxy S25 serisi için ilk yazılım güncellemesini yayımladı. Yeni güncelleme ilk olarak Güney Kore'deki cihazlara sunuldu. Küresel çapta dağıtımın ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Galaxy S25 serisi için ilk güncelleme geldi. Güvenlik iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içeren bu güncelleme, kullanıcıların merakla beklediği yenilikleri beraberinde getiriyor. İşte güncellemeye dair tüm detaylar!

İlk yazılım güncellemesine dair detaylar

Galaxy S25 serisi için yayımlanan ilk güncelleme yaklaşık 585 MB boyutunda. Güncellemeyle birlikte, telefonların güvenlik yaması seviyesi Şubat 2025 sürümüne yükseltildi. Samsung’un yayımladığı güvenlik bültenine göre, güncelleme kapsamında 40’tan fazla güvenlik açığı giderildi. Aynı zamanda şarj, çağrılar ve kamera performansı gibi alanlarda çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Galaxy S25 serisi, Samsung’un kesintisiz (seamless) güncelleme desteği sunan ilk amiral gemisi olma özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde, güncellemeler arka planda yüklenirken cihaz kullanılmaya devam edilebiliyor olacak. Güncellemenin tamamlanması için ise telefonun yeniden başlatılması yeterli.

Galaxy S25 kullananlar, güncellemenin cihazlarına ulaşıp ulaşmadığını Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve Yükle menüsünden kontrol edebilir. Güncelleme henüz görünmüyorsa, önümüzdeki günlerde kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.