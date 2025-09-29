Samsung Galaxy A55 İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Galaxy A55 modeli için Güney Kore'de One UI 8 güncellemesini yayımladı. Güncellemenin yakında ülkemizdeki A55 sahiplerine de sunulmasını bekliyoruz.

Samsung, kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi One UI 8’in dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Güncelleme son günlerde hızlı bir şekilde yeni cihazlara geliyordu. Daha bugün S23 modellerine geldiğini görmüştük.

Şimdi ise Türkiye’de de popüler bir model olan orta segmentteki Galaxy A55 modeli için One UI 8 güncellemesi yayımlanmaya başladı. Bu telefonun sahibi kullanıcılar cihazını yeni güncellemeye geçirebilecek. Ancak herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

Türkiye’ye gelmesi biraz zaman alabilir

Gelen bilgilere göre A55 modelinin One UI 8 güncellemesi, ilk başta Güney Koreli kullanıcılar için yayımlanmaya başladı. Diğer ülkelere ise önümüzdeki günlerde geleceği ifade edilmiş. Yani ülkemizde bugün olmayacak ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde A55 sahipleri One UI 8’e geçebilecek. Güncellemenin **1.903 MB boyuta **sahip olacağını belirtelim.

One UI 8 güncellemesi son birkaç gündür yayımlanıyor. Şimdiye kadar Galaxy S25’ten Galaxy A36’ya kadar birçok farklı model için sunuldu. Aşağıdan bugüne kadar güncelleme alan telefonları görebilirsiniz.

One UI 8 güncellemesi alan Samsung Galaxy modelleri