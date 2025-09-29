Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy A55 İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung, Galaxy A55 modeli için Güney Kore'de One UI 8 güncellemesini yayımladı. Güncellemenin yakında ülkemizdeki A55 sahiplerine de sunulmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy A55 İçin One UI 8 Güncellemesi Yayınlandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi güncellemesi One UI 8’in dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Güncelleme son günlerde hızlı bir şekilde yeni cihazlara geliyordu. Daha bugün S23 modellerine geldiğini görmüştük.

Şimdi ise Türkiye’de de popüler bir model olan orta segmentteki Galaxy A55 modeli için One UI 8 güncellemesi yayımlanmaya başladı. Bu telefonun sahibi kullanıcılar cihazını yeni güncellemeye geçirebilecek. Ancak herkese ulaşması biraz zaman alabilir.

Türkiye’ye gelmesi biraz zaman alabilir

a5

Gelen bilgilere göre A55 modelinin One UI 8 güncellemesi, ilk başta Güney Koreli kullanıcılar için yayımlanmaya başladı. Diğer ülkelere ise önümüzdeki günlerde geleceği ifade edilmiş. Yani ülkemizde bugün olmayacak ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde A55 sahipleri One UI 8’e geçebilecek. Güncellemenin **1.903 MB boyuta **sahip olacağını belirtelim.

One UI 8 güncellemesi son birkaç gündür yayımlanıyor. Şimdiye kadar Galaxy S25’ten Galaxy A36’ya kadar birçok farklı model için sunuldu. Aşağıdan bugüne kadar güncelleme alan telefonları görebilirsiniz.

One UI 8 güncellemesi alan Samsung Galaxy modelleri

  • Samsung Galaxy S25
  • Samsung Galaxy S24
  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy A36
  • Samsung Galaxy A55
  • Samsung Galaxy A56
  • Samsung Galaxy Z Flip 7
  • Samsung Galaxy Z Fold 7
One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar One UI 8'de Tüm Samsung Telefon Kullanıcılarının Değiştirmesi Gereken 5 Ayar
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim