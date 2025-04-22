One UI 7’nin yayımlanmaya başlamasının ardından artık yavaş yavaş gözler One UI 8’e çevrilmeye başlamıştı. Android 16 tabanlı olacak yeni sürümün nasıl görüneceğini yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Peki One UI 8 güncellemesini hangi Samsung telefonlar alacak?
Samsung, amiral gemisi telefonlarından orta segmentlerindeki cihazlara kadar birçok modeline One UI 8 güncellemesini getirecek. Aşağıdan güncellemenin gelmesini beklediğimiz telefonlara ve tabletlere ulaşabilirsiniz. Henüz resmî bir açıklama olmadığı için bu listenin tahmin olduğunun altını çizelim. Yani kesin doğru diyemiyoruz.
One UI 8 güncellemesi alması beklenen Samsung telefonlar:
S serisi
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge (Henüz piyasaya sürülmedi)
- Galaxy S25+
- Galaxy S25
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+ (5G)
- Galaxy S22 (5G)
- Galaxy S21 FE
Yukarıdaki listeye önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S26 serisi de dahil olacak.
Z serisi (Katlanabilir)
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Bu listeye yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Z Fold7 ve Flip7 de dahil olacak.
A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33 (5G)
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A16
- Galaxy A15 (LTE)
- Galaxy A15 (5G)
- Galaxy A14 (LTE)
- Galaxy A14 (5G)
- Galaxy A06
M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55/s
- Galaxy M54
- Galaxy M53
- Galaxy M35
- Galaxy M34
- Galaxy M33
- Galaxy M15
- Galaxy M06
F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
- Galaxy F14 (5G)
- Galaxy F06
One UI 8 güncellemesi alması beklenen Samsung tabletler
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
One UI 8'de yer alacak yenilikler ve çıkış tarihi için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:
Yeni çıkan One UI 7'de tüm yenilikler için: