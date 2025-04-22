One UI 8 (Android 16) Güncellemesi Alacak Tüm Samsung Telefonlar

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Hangi Samsung telefonlar Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak? İşte bir sonraki sürümde desteği devam etmesi beklenen cihazlar.

One UI 7’nin yayımlanmaya başlamasının ardından artık yavaş yavaş gözler One UI 8’e çevrilmeye başlamıştı. Android 16 tabanlı olacak yeni sürümün nasıl görüneceğini yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Peki One UI 8 güncellemesini hangi Samsung telefonlar alacak?

Samsung, amiral gemisi telefonlarından orta segmentlerindeki cihazlara kadar birçok modeline One UI 8 güncellemesini getirecek. Aşağıdan güncellemenin gelmesini beklediğimiz telefonlara ve tabletlere ulaşabilirsiniz. Henüz resmî bir açıklama olmadığı için bu listenin tahmin olduğunun altını çizelim. Yani kesin doğru diyemiyoruz.

One UI 8 güncellemesi alması beklenen Samsung telefonlar:

S serisi

  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge (Henüz piyasaya sürülmedi)
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+ (5G)
  • Galaxy S22 (5G)
  • Galaxy S21 FE

Yukarıdaki listeye önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S26 serisi de dahil olacak.

Z serisi (Katlanabilir)

  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4

Bu listeye yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Z Fold7 ve Flip7 de dahil olacak.

A serisi

  • Galaxy A73
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33 (5G)
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A23
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15 (LTE)
  • Galaxy A15 (5G)
  • Galaxy A14 (LTE)
  • Galaxy A14 (5G)
  • Galaxy A06

M serisi

  • Galaxy M56
  • Galaxy M55/s
  • Galaxy M54
  • Galaxy M53
  • Galaxy M35
  • Galaxy M34
  • Galaxy M33
  • Galaxy M15
  • Galaxy M06

F serisi

  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F15
  • Galaxy F14 (5G)
  • Galaxy F06

One UI 8 güncellemesi alması beklenen Samsung tabletler

  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8

One UI 8'de yer alacak yenilikler ve çıkış tarihi için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz:
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