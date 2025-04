Hangi Samsung telefonlar Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak? İşte bir sonraki sürümde desteği devam etmesi beklenen cihazlar.

One UI 7’nin yayımlanmaya başlamasının ardından artık yavaş yavaş gözler One UI 8’e çevrilmeye başlamıştı. Android 16 tabanlı olacak yeni sürümün nasıl görüneceğini yakın zamanda sizlerle paylaşmıştık. Peki One UI 8 güncellemesini hangi Samsung telefonlar alacak?

Samsung, amiral gemisi telefonlarından orta segmentlerindeki cihazlara kadar birçok modeline One UI 8 güncellemesini getirecek. Aşağıdan güncellemenin gelmesini beklediğimiz telefonlara ve tabletlere ulaşabilirsiniz. Henüz resmî bir açıklama olmadığı için bu listenin tahmin olduğunun altını çizelim. Yani kesin doğru diyemiyoruz.

One UI 8 güncellemesi alması beklenen Samsung telefonlar:

S serisi

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge (Henüz piyasaya sürülmedi)

Galaxy S25+

Galaxy S25

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+ (5G)

Galaxy S22 (5G)

Galaxy S21 FE

Yukarıdaki listeye önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S26 serisi de dahil olacak.

Z serisi (Katlanabilir)

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Bu listeye yaz aylarında tanıtılacak Galaxy Z Fold7 ve Flip7 de dahil olacak.

A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 (5G)

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A16

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A06

M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55/s

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy M06

F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy F14 (5G)

Galaxy F06

One UI 8 güncellemesi alması beklenen Samsung tabletler

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

