Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı One UI 8 ilk kez kanlı canlı bir şekilde karşımızda.

Bırakın One UI 8'in resmî olarak tanıtılmasını, daha One UI 7 tüm destekleyen Samsung modellerine gelmiş değil ancak bugün One UI 8'i ilk kez kanlı canlı görme fırsatı yakaladık.

Şirket One UI 7'nin dağıtımına odaklanmış olsa da One UI 8 çalışmalarına da bir süredir start vermiş durumda. Akabinde birkaç One UI 8 görseli sızmış olsa da hiç bu kadar net bir şekilde görme şansımız olmamıştı.

One UI 8 işte böyle görünecek:

SamMobile'ın yayımladığı videoda ilk göze çarpan detay, daha önceki ekran görüntüsü sızıntılarında olduğu gibi One UI 8'in pek de yeni bir arayüz sunmayacağı yönünde.

Tabii hiç değişiklik de yok değil. Yeni One UI 8, hâlihazırda kullanımda olan bazı özellikleri iyileştirirken, kamera uygulamasına LOG video kayıt desteği getiriyor ve ufak tefek de olsa bazı tasarım değişikliklerine sahip.

Peki siz One UI 8 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.