Samsung kullanıcıları One UI 7'yi bekliyor olsalar da şirket One UI 8 için de test süreçlerini hızlandırmış durumda.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hâlâ tam anlamıyla kullanıcılarla buluşturamamışken, şirket bir yandan Android 16 tabanlı One UI 8 için testlere başlamış durumda. Bugün sızdırılan yeni ekran görüntüleri, One UI 8’in ilk test sürümünün nasıl görüneceğine dair bazı ipuçları sunuyor.

Sızan ekran görüntülerine göre ilk One UI 8 sürümü Galaxy Z Fold 6'da test ediliyor ve tasarımsal olarak büyük bir yenilik sunmayacak gibi. One UI 7 ile gelen köklü tasarım değişikliklerinin ardından şirket One UI 8'de daha çok temel işletim sisteminin Android 16’ya yükseltilmesiyle sınırlı kalmış gibi.

One UI 8 testinden sızan görüntüler:

Görsel olarak şimdilik sadece küçük farklılıklar mevcut. Özellikle Galeri ve Dosya Yöneticisi gibi bazı sistem uygulamalarında ufak güncellemeler ilk fark edilen detaylar arasında.

Belirtilebilecek en önemli detay ise Now Brief özelliğinin One UI 8 ile birlikte eski modellere de gelmesinin planlanıyor oluşu. Şirkete yakın kaynaklar ve One UI 8'in ilk testleri, şimdilik bu iddiayı doğruluyor.

Elbette bu bir test sürümü ve daha ilk sürüm, bu nedenle gelecekte birçok değişiklik görmemiz muhtemel.