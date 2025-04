Samsung'un bu yaz piyasaya süreceği yeni katlanabilir telefonları, One UI 8 ile gelecek ilk telefonlar olacak.

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S serisi şimdiye dek her yıl yeni One UI sürümünün ilk durağı olmuştu. Örneğin Galaxy S23, One UI 6 ile; Galaxy S22 ise One UI 5 ile çıkmıştı ancak bu yıl işler değişiyor.

Yeni bir rapora göre Samsung, One UI 8’i Galaxy S serisiyle değil, yaz aylarında tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7 ile birlikte piyasaya sürecek. Bu modeller, Android 16 tabanlı One UI 8 ile yüklü gelen ilk telefonlar olacak.

One UI 8 ilk olarak Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7'ye gelecek

Bu strateji değişikliğinin arkasında Android 16’nın Google tarafından Haziran ya da Temmuz ayında kararlı sürüm olarak yayınlanacak olması yatıyor. Bu tarih, Samsung’un geleneksel katlanabilir cihaz tanıtım dönemiyle örtüşüyor. Dolayısıyla şirket, yazılım tarafındaki hamlelerini bu yıl katlanabilir cihazlarla başlatmayı planlıyor.

Öte yandan One UI 8’in şirket içinde test edilmeye başlandığına dair sızıntılar da bu iddiayı destekliyor. Samsung'un One UI 7'nin kararlı sürümünü sunmakta yaşadığı problemler de şirketin One UI 7'nin ara sürümlerini atlayarak doğrudan One UI 8'e geçme olasılığını güçlendiriyor.

