OneUI 8, Samsung Galaxy S25 Ultra modelinde çalıştırıldı. Beta sürümü içeren bu videoda, Samsung telefonlara nasıl yenilikler geleceği hakkında fikir edinebiliyoruz.

One UI 7 yeni yayımlanmış olsa da Samsung kullanıcılarının gözü şimdiden Android 16 tabanlı yeni sürüm One UI 8’e çevrilmişti. Bugüne kadar yeni sürüm hakkında birçok bilgi geldiğini, ekran görüntülerinin sızdığını görmüştük. Şimdi ise One UI 8, kanlı canlı görüntülendi.

SamMobile tarafından paylaşılan videoda One UI 8’in betası, Samsung Galaxy S25 Ultra modelinde çalıştırıldı. Normalde beta sürüm henüz yayımlanmadı ancak Samsung, şirket içinde testler gerçekleştiriyor. SamMobile da ona ulaşmayı başarmış.

One UI 8 böyle gözükecek

Yukarıdan paylaşılan videoyu görebilirsiniz. Videoda, One UI 8’in nasıl bir tasarım ve değişikliklerle gelebileceğini görebiliyoruz. Tabii ki henüz şirket içinde yapılan bir test olduğu için öyle çok büyük değişiklikler görünmüyor. Tam değişiklikleri görmek için beta versiyonun kullanıcılara sunulmasını beklemek gerek.

Arayüz, minik değişiklikler dışında genel anlamda One UI 7’ye benzeyecek. Hızlı ayarlar panelinde bazı kısımların gölgelendirilmesi, galeride seçeneklerin yuvarlak şekilde olması gibi yenilikler olabilir. Ayrıca açılır menülerin daha fazla cam benzeri şeffaf arka plan efekti ile donatıldığını da görüyoruz.

Kısacası şimdiye kadar çıkan tüm görüntüler ve bilgiler, One UI 8’in küçük bir güncelleme olacağı yönünde. Beta programın bu ay başlamasının beklendiğini ekleyelim. Daha fazla detayı o zaman öğrenebileceğiz.