Samsung, One UI 8 Watch güncellemesiyle akıllı saatlerine gelecek özellikleri açıkladı. Güncelleme, sağlık ve spor konusunda birçok yeniliği cihazlara getiriyor.

Samsung kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği One UI 8 güncellemesi yakında kullanıma sunulacak. Ancak yeni güncellemeler tabii ki sadece telefonlara değil, diğer Samsung ürünlerine de gelecek. Galaxy Watch akıllı saatlere sunulacak One UI 8 Watch da bunlardan biri. Şimdi ise şirket, One UI 8 Watch ile Samsung saatlere gelecek özellikleri açıkladı.

One UI 8 Watch güncellemesi, Galaxy Watch akıllı saatlere özellikle sağlık ve spor konularında birçok yenilik getirecek. Güncellemenin şu anda beta sürümünün çıkış yaptığını belirtelim. Geniş çapta kullanıma sunulması ise önümüzdeki aylarda olacak. Gelin One UI Watch 8 ile gelecek özelliklere bakalım.

Uyku zamanı rehberi

Güncelleme, uyku konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak bir yenilik sunacak. Uyku zamanı rehberi olarak isimlendirilen bu özellik, kullanıcı için en uygun uyku saatlerini belirlemeye yardımcı olacak. Son 3 günün uyku analizlerinin ardından sizin için en uygun uyku saati aralığı belirlenecek ve o saatlerde uyumanızı öneren bildirimler gösterilecek.

Uykunun sağlığımız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Özellikle de düzensiz uyku sorunundan muzdarip kişiler için çok yararlı bir özellik olacaktır. Araç, hem uyku basıncını hem de sirkadiyen ritmini takip ederek yatağa geçmeniz için en uygun vakti belirleyebiliyor.

Uyku sırasında stres miktarı ölçme

Vasüler Yük ismi verilen bu özellik de uykuyla alakalı bir yenilik olacak. Kullanıcılar, güncellemenin ardından dolaşım sisteminde ne kadar stres olduğunu takip edebilecek. Böylece genel refahınızı etkileyen bu durum hakkında bilgi edinebileceksiniz. Normalde uyku sırasında bu stresin azalması gerekiyor ancak artma gibi durumlar kalp gibi konularda risk oluşturabiliyor. Galaxy Watch ile bunun takibini yapmak gerekli önlemleri almanıza yardımcı olacak.

Koşu koçu

Üçüncü özelliğimiz ise spor ile alakalı bir yenilik. “Koşu koçu” olarak adlandırılan bu özellik, isminden de anlayabileceğiniz üzere antrenman sırasında size yardımcı olmayı hedefliyor. Koşu koçu, kullanıcıya uygun sakatlığın önüne geçecek antrenman tavsiyelerinde bulunuyor, size uygun antrenman programları hazırlamaya yardımcı oluyor. Tüm bunları koşu verilerinizi analiz ederek tamamen size özel şekilde de yapabiliyor.

Antioksidan indeksi

Birçok sağlıklı besinde bulunan antioksidanlar hastalıkları önlemeye ve çok daha sağlıklı bir şekilde yaşlanmaya yardımcı olur. Galaxy Watch, yeni güncellemeyle gelen özellikle antioksidan takibi yapabilecek. Örneğin ciltte depolanan karotenoidleri (yeşil ve turuncu meyve ve sebzelerdeki antioksidanlar) ölçebilecek. Bunun yardımıyla da çok daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olacak.

One UI 8 Watch güncellemesiyle Samsung Galaxy Watch saatlere gelecek özellikler bu şekildeydi. Tabii ki bunlar dışında da küçük yenilikler olacaktır. Güncelleme kullanıma sunulduğunda tüm yenilikleri görebileceğiz.