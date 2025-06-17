Google'ın hayat kurtaran Android Deprem Uyarı Sistemi, artık WearOS akıllı saatlerde de çalışacak. Yani Samsung Galaxy Watch gibi modellerde kullanabileceksiniz. Tek yapmanız gereken saatinizi güncellemek.

Google’ın ilk olarak 2020 yılında Android telefonlar için piyasaya sürdüğü Deprem Uyarı Sistemi, hayat kurtarmasıyla en önemli özelliklerden biriydi. Bu sistem, özellikle de bizim gibi deprem bölgesinde yaşayan insanların çok işine yarıyor ve depremler konusunda cihazlara önceden uyarı gönderiyordu.

Şimdi ise Android’in deprem uyarı sistemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Google, sistemin Samsung’un Galaxy Watch'lar başta olmak üzere akıllı saatlere de destek sunmaya başladığını duyurdu. Artık akıllı saat saat sahipleri, kollarından gerçek zamanlı deprem uyarıları alabilecek.

Tüm WearOS akıllı saatler deprem uyarısı yapabilecek

Samsung’un WearOS işletim sistemine sahip Galaxy Watch 7, Watch 6, Watch 5 gibi popüler akıllı saat modelleri artık deprem uyarıları verebilecek. Samsung dışında WearOS sistemin kullanan tüm saatlerde de sistemin çalışacağını ekleyelim. Bu uyarıları aktifleştirmek için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Google’ın WearOS için yayımladığı PlayServices 25.21 versiyonuyla özellik saatlere entegre edilecek.

Akıllı saatiniz güncellemeyi yaptığında deprem uyarı sistemini kullanmaya başlayabileceksiniz. Eğer özelliğin geldiğinden emin olmak istiyorsanız cihazınızdan ayarlara girip yazılım güncellemesi olup olmadığı kontrol edin ve varsa yapın.

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu bilinen bir gerçek. Bu yüzden eğer siz de bir WearOS saat kullanıcısıysanız cihazınızı güncelleyin ve hayatınızı kurtarabilecek bu sistemi kullanmaya başlayın. Saatteki versiyon da tıpkı telefondaki gibi uyarılara yer verecek. Depremin şiddetini ve merkezinden uzaklığını görebileceksiniz. Sadece birkaç saniye hayatınızı kurtarabilir.