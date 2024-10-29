OnePlus'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13'ün su geçirmezlik derecelendirmesi açıklandı.

Akıllı telefon sektörünün merakla beklenen telefonlarından OnePlus 13'ün 31 Ekim'de gerçekleştirilecek olan lansmanı öncesinde firma, telefonun özelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

Amiral gemisi rakiplerine kıyasla oldukça iddialı bir telefon ile geleceklerini belirten OnePlus yetkilileri, OnePlus 13'ün IP69 korumasıyla piyasaya sürüleceğini açıkladı ve bu, onu mevcut akıllı telefonlar arasında su geçirmezlik konusunda lider konuma taşıyor.

IP68'e kıyasla IP69, yüksek basınçlı sulara karşı dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Basitçe özetlemek gerekirse kullanıcıların telefonları sadece su altında değil, aynı zamanda yüksek basınçlı suya maruz kaldıklarında da çalışmaya devam edebiliyor.

Yüksek basınçlı suya karşı dayanıklı olacak

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tarafından belirlenen IP derecelendirmeleri, bir cihazın toz ve suya karşı dayanıklılığını ölçüyor. OnePlus 13, bu alanda rakipleri iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra ve Google Pixel 9 Pro gibi modelleri geride bırakmış olacak.

Bu tür yüksek koruma dereceleri genellikle çok az cihazda bulunuyor. Örneğin OnePlus 13, batı ülkelerin pazarlarına sunulacak ilk IP69 dereceli akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Normal şartlarda IP68 derecesi, telefonun bir metreden daha derin suya dayanabileceğini belirtirken, bazı raporlar OnePlus 13'ün 1,5 metre derinliğe kadar suya dayanabileceğini öne sürüyor.

Yine de telefonlar için belirlenen bu derecelendirmelerin günlük kullanımda aşırı su veya toza maruz bırakılmak için değil, daha çok kazalara karşı bir koruma sunduğunu unutmamak önemli.

Önümüzdeki günlerde Çin'de lansmanı gerçekleşecek olan OnePlus 13'ün gelecek yıl global pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.