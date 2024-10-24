OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 13'ün sahip olduğu kameralar belli oldu.

Bir süredir merakla beklenen OnePlus 13, 31 Ekim'de piyasaya sürülecek ve geçtiğimiz günlerde ekranına dair detayların ortaya çıkmasının ardından bugün ise telefonun kamerası gün yüzüne çıktı.

OnePlus 13 önceki modeline oldukça benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak. Telefon arkada üçlü kamera ünitesine sadık kalsa da bu sefer kameralar önemli bir yükseltmeye tabi tutulmuş durumda. Aktarılan detaylara göre OnePlus 13'teki tüm kameralar 50MP çözünürlüğe sahip olacak.

Yepyeni telefoto kamera ile telefon çok daha ince

Weibo'da paylaşılan görseller, ana geniş açılı kameranın Sony LYT-808 sensörle donatılacağını ve bu kameraya 50MP çözünürlükte telefoto ve ultra geniş açılı kameraların eşlik edeceğini gösteriyor. OnePlus 13'teki telefoto kamera, geleneksel periskop tasarımını terk ederek daha kompakt ve ince bir yapı sunan çift prizmalı bir tasarım kullanacak. Bu, telefonun daha ince bir kasaya sahip olmasını sağlarken, optik yeteneklerinden de ödün verilmemesini mümkün kılacak.

OnePlus 13’ün kamera sistemi yine Hasselblad ile ortaklaşa geliştiriliyor. 3x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens, önceki modele göre %33 daha küçük bir sensörle geliyor. 1/1.95" boyutundaki bu sensörün önünde ise f/2.6 diyafram açıklığı bulunuyor. Ayrıca önceki modellerdeki dikdörtgen yapı yerine yuvarlak bir tasarım kullanılması, ışık yakalama yeteneklerini de iyileştirmeyi amaçlıyor.

OnePlus 13 ile çekilen görüntüler paylaşıldı

Şirket ayrıca Weibo'da OnePlus 13 ile çekilen fotoğrafların kalitesini gösteren bazı görüntüler paylaşmış durumda.

OnePlus 13'ün diğer özellikleri arasında 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve şu anda en güçlü mobil işlemci olarak kabul edilen Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

Peki sizin OnePlus 13'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.