Çerçevesiz Telefonlar Gerçek mi Oluyor: OnePlus 16'nın 1 mm'den İnce Çerçevelerle Geleceği Ortaya Çıktı!

Kasım ayı gibi piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 16'dan yeni bilgiler paylaşıldı. Bir kaynağa göre bu akıllı telefon, inanılmaz ince ekran çerçevesi ile sektörde yeni bir sayfa açacak. İşte detaylar...

Çerçevesiz Telefonlar Gerçek mi Oluyor: OnePlus 16'nın 1 mm'den İnce Çerçevelerle Geleceği Ortaya Çıktı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi OnePlus'ın bu yılın sonlarına doğru duyurması beklenen amiral gemisi telefonu OnePlus 16 ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Çinli bir kaynağın açıklamasına göre yaklaşmakta olan telefon, incecik çerçeveleri ile gündeme bomba gibi düşecek.

OnePlus, ekran çerçevesi konusunda oldukça iyi iş çıkaran markaların başında geliyor. Hatta şirketin Kasım 2025'te duyurduğu OnePlus 15'te sadece 1,15 milimetrelik çerçeveler görmüştük. Ortaya atılan iddia, bu oranın yeni modelde daha da küçüleceğini gözler önüne seriyor.

OnePlus 16, 1 mm'nin altında çerçeveye sahip olacak!

Başlıksız-1

Old Chen Air isimli kaynağın Weibo'da yaptığı paylaşıma göre OnePlus 16, 1 milimetrenin altında ekran çerçevesine sahip olacak. Böylelikle tüketiciler, neredeyse gerçekten çerçevesi olmayan bir Android telefonla tanışmış olacaklar. Tabii böyle bir durum, satış rakamlarını doğrudan etkileyecektir.

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Geliyor: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey! Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Geliyor: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

OnePlus 16 henüz erken aşamada. Ancak iddia kazanı şimdiden kaynamaya başlamış durumda. Kaynaklara göre bu akıllı telefon, 240 Hz'lik bir ekranla gelecek. 9.000 mAh'lık batarya ve Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci gibi özellikler de OnePlus 16'da mevcut olacak. Telefonla ilgili yeni bilgiler yayıldıkça bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

