OnePlus 7T'ye 960 FPS Ağır Çekim Özelliği Geliyor

GSMA tarafından 2019 yılının 'en iyi akıllı telefonu' seçilerek aynı yıl çıkan iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy Fold gibi modelleri geride bırakan OnePlus 7T için güncellemelerde hız kesilmiyor. Şirket, kullanıcılarına vadettiği 960 FPS ağır çekim modu ve ultra geniş açılı 4K video kaydını sunmaya hazırlanıyor.

OnePlus 7T, 2019'un en iyi akıllı telefonlarından biriydi. OnePlus 8, farklı üreticilerden gelen üst düzey akıllı telefonlarla benzer fiyatta olduğu için OnePlus 7T, 2020 yılında da satın almaya değer bulunuyor. Geçen hafta telefon, üçüncü nesil OxygenOS Open Beta güncellemesini aldı. Reddit'te bir kullanıcıya göreyse güncellemeye 960 FPS ağır çekim modu ve ultra geniş açılı kamerada 4K 30 FPS video kaydı eklendi.

Şimdiye kadar üç güncelleme alan OnePlus 7T, son zamanlarda OxygenOS Open Beta programına eklendi. Üçüncü güncelleme, geçen hafta piyasaya sürüldü ancak kayıtlarda güncellemeyle birlikte gelen ana özelliklerden bahsedilmedi.

960 FPS ağır çekim modu ve 30 FPS 4K video kaydı gelebilir:

İki önemli özellik olan 960 FPS ağır çekim modu ve 30 FPS 4K video kaydı, zaten geçen yıl OnePlus 7T'nin piyasaya sürülmesinden sonra şirket tarafından açıklanmıştı. Bu iki yeniliğin geldiği iddia edilse de firma, güncellemelerin kaydedildiği resmi güncelleme notlarında bunlardan bahsetmedi.

Bazı kullanıcıların yorumlarına göre markanın bunu duyurmama sebebi, belki de özelliklerin kusursuz çalışması için biraz daha ince ayar yapmanın gerekiyor olması. Ayrıca, XDA'ya göre OnePlus 7T'deki 48 MP Sony IMX586 sensörü 960 FPS'yi desteklemiyor. Bu nedenle telefon, kare sayısını iki katına çıkarmak için enterpolasyon yöntemini kullanıyor olabilir. Bu da OnePlus 7T’deki ağır çekim videoların diğer üst düzey akıllı telefonlardaki kadar kusursuz olmayacağı anlamına geliyor.

Beta kullanıcılardan gelen geri bildirimler olumlu olursa bu özellikler yakında Oxygen OS çalıştıran OnePlus 7T'lere dağıtılacak. OnePlus 7T, geçtiğimiz yıl GSMA tarafından düzenlenen 2020 GLOMO Ödülleri'nde 'En İyi Akıllı Telefon' seçilmişti. Model, bu başarısıyla iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy Fold gibi önemli rakipleri geride bırakmıştı.