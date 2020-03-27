OnePlus 8 Pro’nun Resmi Basın Görselleri Ortaya Çıktı

@OnLeaks ve iGeeksBlog ortaklığına ortaya tanıtılan yeni OnePlus 8 Pro basın görselleri, telefonun tasarımına ait tüm hatları karşımıza çıkardı. Telefonun özellikle ön kısmı çok hış duracak gibi gözüküyor.

OnePlus’ın önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı 8 Pro için yeni basın görselleri ortaya çıktı. Yeşil bir renkle karşımıza çıkan OnePlus 8 Pro, neredeyse çerçevesiz ekranı ile büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) ve iGeeksBlog üzerinden paylaşılan basın görsellerinde, telefonun tasarımı hakkında merak edilen pek çok soru da giderilmiş oldu.

Telefon için paylaşılan görsellere baktığımızda ekranın sol üst kısmına yerleştirilmiş çok ince bir kamera görüyoruz. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise karşımıza biraz farklı bir tasarım çıkıyor. Telefonun üst ortasına yerleştirilmiş üç kameranın dışında, kamera kurulum için ayrılmış çerçevelerin dışına yerleştirilmiş bir kamera daha görüyoruz.

Donanım

Telefonun özelliklerine baktığımızda bizleri son derece sağlam özellikler karşılıyor. 6.78 inçlik QHD+ Super AMOLED 120 Hz bir ekrana sahip telefon, 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı kurulumuyla karşımıza çıkıyor. Qualcomm’un Snapdragon 865 5G yonga setini bünyesinde barındıran OnePlus 8 Pro, bu yüksek işlem gücüne 4510 mAh’lik bataryasıyla enerji sağlıyor.

Kamera

OnePlus 8 Pro, kamera performansıyla kullanıcılarını memnun etmeyi amaçlıyor. Telefonun arkasında 48 MP + 48 MP + 8 MP + 5 MP olacak şekilde dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın ön kısmına baktığımızda ise bizleri 16 MP’lik selfie kamerası karşılıyor.

Mavi, Siyah ve Yeşil renk seçenekleri ile karşımıza çıkmasını beklediğimiz OnePlus 8, IP68 sertifikası gibi günümüz amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz sertifikalara da sahip. Elbette tüm bu özelliklerin doğruluğunu şirketin Nisan ayında yapacağı duyuruyla görmüş olacağız.